La saggezza del Qatar 

L’assedio politico e commerciale nei confronti del Qatar condotto da quasi due mesi dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti (Uae) e da alcuni stati alleati si è trasformato in un tiro alla fune con molte sfaccettature che determineranno l’esito finale.

La mia impressione è che il Qatar si stia comportando molto più abilmente della coalizione guidata dai sauditi e dagli emiratini nei quattro principali terreni di scontro: spavalderia politica e propaganda mediatica, pressione economica e relativi costi, dispute legali riguardanti le convenzioni internazionali sullo stato di diritto, e infine dinamiche d’opinione pubblica e reputazione internazionale sulla scena globale.

Spavalderia non convincente

Ormai da anni sauditi ed emiratini mantengono la volontà di punire duramente il Qatar per il suo presunto sostegno al terrorismo e per aver minacciato la loro sicurezza. Il problema, nel dare prova di questa spavalderia politica, è che un simile atteggiamento non convince nessun altro paese. Questo perché le accuse sono evidentemente sproporzionate, oltre che ipocrite per quanto riguarda alcuni elementi centrali come il finanziamento dei movimenti islamisti, le relazioni con l’Iran e l’interferenza con gli affari di altri stati.

Il modo in cui la propaganda mediatica saudita ed emiratina ha sostenuto simili accuse è stato imbarazzante, data la sua scarsissima dose di verità, oltre che clamorosamente controproducente, poiché non ha fatto altro che danneggiare ancor più la credibilità di cui hanno goduto negli ultimi anni alcune testate dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc).

Un trauma momentaneo

Le pressioni economiche e i costi sostenuti dal Qatar per la sua impossibilità ad accedere agli spazi terrestri, marini o aerei dei suoi vicini assedianti sono stati un trauma momentaneo, velocemente superato quando vari paesi, sia lontani sia vicini, sono corsi in suo soccorso. I costi supplementari che derivano dal dover utilizzare rotte aeree e marine più lunghe sono un’inezia rispetto alle riserve finanziarie del Qatar.

I legami politici ed economici più forti e più variegati che il Qatar ha velocemente stretto con paesi vicini e lontani, tra i quali ci sono potenze come l’Iran, la Turchia e l’India, compensano abbondantemente il costo a breve termine derivante dal dover pagare più carburante aereo e gli altri costi legati all’assedio. E inoltre rafforzeranno il paese sul piano diplomatico. Qualcuno dovrebbe dire agli assedianti stanno rendendo il Qatar più forte in patria e all’estero, non il contrario.

Un importante aspetto dello scontro emergerà con più chiarezza nelle prossime settimane, visto che il Qatar ha intentato un’azione legale contro gli stati assedianti presso varie organizzazioni internazionali, come il ricorso presentato all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per il boicottaggio commerciale di Arabia Saudita, Uae e Bahrein, in cui richiede una “consultazione” con con questi paesi come primo passo per la risoluzione della disputa commerciale.