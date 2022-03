Poche settimane fa ho cenato insieme alla mia compagna in un ristorante. Subito dopo il nostro arrivo, due persone si sono sedute al tavolo di fianco e subito ci è apparso chiaro che erano entrambe malate. Uno dei due ha starnutito e tossito in continuazione per un’ora, mentre l’altro continuava a tirare su con il naso e a un certo punto ha fatto cadere un fazzoletto usato per terra. Mi sono sentito come se avessi subìto un’aggressione.

Le reazioni legate all’igiene personale sono estremamente varie. Adesso s’insegna a scuola che bisognerebbe coprirsi il naso e la bocca quando si starnutisce, preferibilmente nell’interno del gomito, come raccomandano i Centri per il controllo e la prevenzione della malattie degli Stati Uniti (Cdc). Eppure il rispetto di queste norme tra la popolazione è molto altalenante. Una ricerca condotta nel 2009 in Nuova Zelanda aveva osservato che durante un’epidemia di influenza oltre un quarto della popolazione non aveva coperto naso e bocca mentre starnutiva o tossiva.

Di contro, non esistono grandi variazioni nel modo in cui le persone reagiscono se si trovano davanti un pannolino usato abbandonato in uno spazio pubblico. Come ci ha ricordato la pandemia di covid-19, sia i batteri che si trovano negli escrementi umani sia le particelle rilasciate attraverso colpi di tosse e starnuti sono legati alla trasmissione delle malattie. Eppure è solo il pannolino a disgustarci. Nel nostro mondo esistono regole sociali chiare in merito agli starnuti e ai colpi di tosse, ma molti di noi non le rispettano.

Storia del comportamento umano

Oggi, mentre molti paesi stanno allentando o eliminando le norme anticovid, spetta all’opinione pubblica ridefinire consapevolmente le norme sociali legate alla trasmissione delle malattie infettive. Tossire e starnutire può provocare la morte di qualcuno, esattamente come esporre gli altri agli escrementi umani. Dunque dovremmo reagire con la stessa disapprovazione.

Nel corso della storia il comportamento umano si è adattato per rispondere alle malattie. Per esempio abbiamo imparato a proteggerci dal colera nel 1854, quando John Snow ha scoperto che il contagio avveniva attraverso l’acqua. Con il passare del tempo, mentre i gruppi sociali diventavano sempre più numerosi e complessi, gli esseri umani si sono adattati cambiando il loro modo di vivere. Anziché lasciare che fosse l’istinto a guidarci, abbiamo imparato dagli anziani a prevenire la diffusone di malattie contagiose e pericolose, in un processo conosciuto come trasmissione culturale.