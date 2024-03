Non si sa di preciso quanti siano, ma a combattere nelle file dell’esercito russo in Ucraina ci sono molti cittadini indiani e nepalesi finiti al fronte senza averne intenzione. Di recente la Cbi, l’Fbi indiana, ha sventato una rete criminale che, principalmente attraverso annunci su YouTube, reclutava persone con la falsa promessa di un impiego nell’esercito come aiutanti. Molti pensavano addirittura di partire per un lavoro a Dubai o in Germania e si sono ritrovati in campi d’addestramento in Russia con un kalashnikov in mano per la prima volta, e poi al fronte in Ucraina a scavar trincee, trasportare munizioni e sparare.

Gli indiani si dice siano centinaia, ma i nepalesi potrebbero essere migliaia. In realtà non tutti attirati con l’inganno, come avevamo scritto su Internazionale tempo fa: il Nepal ha una lunga tradizione di soldati in giro per il mondo che risale ai tempi dell’impero britannico, anche se non ha accordi con altri paesi in questo senso e molti privati cittadini si arruolano di loro iniziativa. Dal maggio scorso le autorità russe offrono una via rapida per ottenere la cittadinanza a chi presta un anno di servizio militare in Russia. Così centinaia di nepalesi sono partiti con il visto turistico per i campi di addestramento russi.