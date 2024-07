L’arrivo di Narendra Modi a Mosca l’8 luglio – la prima visita del premier indiano in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina – non poteva capitare in un momento meno opportuno. O forse no. Perché il fatto che poche ore prima del suo atterraggio le forze armate russe avessero lanciato un massiccio bombardamento su diverse città ucraine uccidendo decine di persone, colpendo un ospedale pediatrico di Kiev e provocando lo sdegno dei governi occidentali esemplifica perfettamente la posizione ambigua e sempre meno sostenibile di New Delhi rispetto al conflitto e il dilemma di Stati Uniti, Europa e dei paesi della cosiddetta sfera democratica che insistono nel definire l’India un’alleata nello sforzo collettivo di contenere la Cina, sempre più influente nella regione dell’Indo-Pacifico.

All’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, New Delhi si era distinta rispetto agli altri paesi democratici astenendosi dal condannare ufficialmente Mosca in nome della tradizione del non allineamento risalente al periodo della guerra fredda. In realtà, più che il ricordo dell’antimperialismo e del rifiuto di schierarsi con uno dei due blocchi egemoni, quello che oggi sta più a cuore all’India è salvaguardare i suoi interessi economici e continuare a comprare dalla Russia armi e greggio a buon mercato. Una buona dose di pragmatismo unita però alla volontà di presentarsi come un attore responsabile e affidabile per l’occidente e solidale con il cosiddetto “sud globale”.