Fin dall’inizio però gli esperti hanno avvertito che immunizzarsi contro le malattie respiratorie è particolarmente difficile. Il coronavirus si stabilisce prima di tutto nel naso e le somministrazioni di vaccino per via intramuscolare non sono l’ideale per stimolare l’immunità nel naso (ma sono comunque ottime per accrescere l’immunità nei polmoni e proteggerli così contro la forma più grave della malattia). I vaccini antinfluenzali per esempio tendono ad avere un’efficacia compresa tra il 10 e il 60 per cento nel tenere la gente fuori dallo studio di un medico. Se i vaccini contro il covid-19 dessero dei risultati paragonabili, preverrebbero i ricoveri e i decessi, ma il coronavirus continuerebbe a circolare.

È uno schema già visto: con la variante delta assistiamo a infezione di persone vaccinate , che però tendono a presentare sintomi lievi o possono perfino essere asintomatiche. E soprattutto quando il numero di casi aumenta – come sta accadendo adesso in molte parti degli Stati Uniti – sono ancora più necessari livelli di protezione non farmaceutici , come una ventilazione migliore delle stanze e l’uso delle mascherine , per proteggere persone come i bambini più piccoli, ancora non vaccinati. Vaccinare il maggior numero possibile di persone e farlo il più rapidamente possibile rappresenta tuttora il modo più efficace per controllare il virus. Possiamo vedere già adesso quanto i vaccini stiano funzionando bene.

La variante delta ha provocato una nuova ondata di casi anche nei paesi con le più alte percentuali di vaccinati, ma la successiva ondata di ricoveri è stata in generale molto più modesta. Per esempio nel Regno Unito, dove l’estate scorsa il 66 per cento delle persone sopra i sedici anni aveva ricevuto un ciclo completo di vaccini, i casi avevano raggiunto l’80 per cento del picco invernale, mentre i ricoveri sono aumentati meno del 25 per cento. Come hanno dichiarato i funzionari sanitari del Regno Unito, i vaccini stanno “spezzando il legame” tra i contagi e i ricoveri.

Negli Stati Uniti il quadro appare diverso. Ospedali sovraccarichi mandano via i pazienti, l’ossigeno è in esaurimento e ancora una volta si vedono letti ammassati nelle sale conferenze e nei bar. Sembra un déjà vu, anche se il 54 per cento degli statunitensi è a sua volta completamente vaccinato.

La differenza tra il Regno Unito e gli Stati Uniti non sta solo nel fatto che sono meno gli statunitensi vaccinati. Il punto è che sono meno gli statunitensi fragili vaccinati che a loro volta tendono a raggrupparsi.

Il rischio di morire o di finire in ospedale per il covid-19 aumenta sensibilmente con l’età, e nel Regno Unito quasi tutti gli over 65 sono vaccinati. Da un’analisi del New York Times emerge che sono pochissime le zone dove più del 2 per cento degli abitanti ha più di 65 anni e non è completamente vaccinato. Questo numero supera invece il 10 per cento in molte contee degli Stati Uniti del sud e delle zone montuose occidentali. Perfino piccole differenze in queste percentuali possono determinare il livello di crisi: una comunità in cui il 10 per cento di abitanti è rappresentato da anziani non vaccinati ha di fatto il quintuplo di persone che potrebbero aver bisogno di un posto letto in terapia intensiva rispetto a una comunità in cui quel numero non supera il 2 per cento.

Negli Stati Uniti la copertura vaccinale varia inoltre in modo sensibile da contea a contea. Più sono concentrate le persone non vaccinate, più è facile per il virus trovare la sua prossima vittima. Immaginate una famiglia in cui tre persone su quattro sono vaccinate; è poco probabile che la persona non vaccinata diffonda il virus in casa, osserva Graham Medley, esperto di previsioni sulle malattie infettive alla London school of hygiene & tropical medicine. Immaginate adesso che tre famiglie su quattro siano completamente vaccinate: il virus si diffonderà nelle famiglie non vaccinate. Il tasso complessivo delle persone vaccinate è lo stesso, ma i risultati sono molto diversi. Questa mancanza di uniformità significa anche che…