L’infiammazione del cuore legata al vaccino è comunque causa di preoccupazione, soprattutto quando la causa non è nota

I vaccini in sé, che sono eccellenti, non sono cambiati. Ma è cambiato il contesto in cui li stiamo somministrando. Questo potenziale effetto collaterale è il primo a concentrarsi sui ragazzi, che sono stati ancora relativamente poco coinvolti nelle vaccinazioni. La miocardite post vaccinale non è ancora ben definita, né lo sono tutte le conseguenze del covid-19 in età pediatrica. Per più di un anno la pandemia ha costretto le persone a confrontarsi con un mucchio di incognite rischiose, ma tutto quello che riguarda la salute dei più giovani è destinato a creare tensioni particolarmente forti. Un sondaggio della Kaiser family foundation ha rilevato che le recenti notizie sui problemi cardiaci sono una preoccupazione prioritaria per molti genitori, spesso meno propensi a vaccinare i figli rispetto a se stessi. Partita a scacchi

Anche la situazione degli Stati Uniti è molto diversa rispetto a quando sono arrivati i vaccini. Probabilmente ne verranno prodotti nuovi tipi, con strategie alternative, forse senza questo specifico rischio. Ma stanno per emergere anche nuove varianti del virus, e gli esperti non possono prevedere con sicurezza cosa succederà in autunno e in inverno. Ancora una volta siamo impegnati in una partita a scacchi pandemica, che non diventa più semplice con il passare del tempo. Dobbiamo ancora capire che genere di pedine stiamo muovendo e chi sia l’astuto avversario che abbiamo di fronte. Stiamo imparando quali sono le regole e com’è fatto il nuovo tavolo da gioco. E nella prossima partita alcuni dei giocatori più importanti saranno i nostri figli. Il fatto che i recenti casi di miocardite post-vaccinale siano relativamente lievi è “molto rassicurante”, mi ha detto Judith Guzman-Cottrill, pediatra e infettivologo dell’Oregon health & science university che ha contribuito a identificare alcuni dei primi casi di infiammazione ad aprile. I sintomi sono durati solo un paio di giorni e nella maggior parte dei casi l’infiammazione è stata abbastanza semplice da curare. Secondo Katherine Poehling, pediatra del Wake forest baptist medical center e membro dell’Acip, alla fine di giugno non erano stati registrati decessi o conseguenze gravi. “Non somigliano alle miocarditi che ero abituata a vedere”, ha spiegato Grace Lee, pediatra a Stanford e membro dell’Acip. La maggior parte dei pazienti è stata ricoverata, ma solo “perché abbiamo voluto monitorarli, per eccesso di cautela”, mi ha detto Sallie Permar, dell’ospedale pediatrico Weill Cornell medicine and New York–presbyterian Komansky. Molti pazienti sono stati dimessi dopo essere stati curati con degli antidolorifici da banco. “Anche i bambini ci chiedono: ‘Perché sto andando all’ospedale?’”, ha raccontato Permar. Ma l’infiammazione del cuore legata al vaccino è comunque causa di preoccupazione, soprattutto quando la causa non è nota. La miocardite e la pericardite, che misteriosamente colpiscono i giovani e i maschi, possono derivare da una serie di fattori scatenanti, come batteri e funghi o anche farmaci e malattie autoimmuni, ma molti casi non trovano alcuna spiegazione. Non esiste una cura per nessuno dei due disturbi. I medici cercano di gestire i sintomi e tamponare l’infiammazione, mi ha spiegato John Jarcho, uno specialista di medicina cardiovascolare al Brigham e Women’s hospital, a Boston.

La chiave, da quanto mi hanno detto gli esperti, è mantenere una certa flessibilità. La scacchiera di ognuno finirà per avere un aspetto un po’ diverso. Thomas Murray di Yale, i cui due figli più grandi sono già stati vaccinati, mi ha detto che lui e suo figlio minore, che presto compirà 12 anni, parleranno dei rischi. Ma Murray è irremovibile su un aspetto: “Non voglio che si preoccupi di potersi ammalare di covid-19”. Quindi, ha aggiunto, “vedremo cosa dovremo fare per farlo vaccinare”. Sallie Permar della Cornell university mi ha detto che la sua famiglia ha saputo dei rapporti sulla miocardite il giorno prima che suo figlio di dodici anni ricevesse la sua seconda dose del vaccino Pfizer. “Non abbiamo rimesso in discussione la cosa”, mi ha detto. “Guardando i numeri, ci sono così tanti altri benefici per mio figlio nel ricevere il vaccino”. Ma, per ogni evenienza, l’ha tenuto d’occhio per alcuni giorni dopo l’iniezione. (Traduzione di Federico Ferrone)