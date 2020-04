“Se questo fosse stato un anno normale, ora sarei in mare”, racconta Ed Dever sul settimanale scientifico Nature. Sarebbe in mare per controllare il funzionamento di un centinaio di sensori delle piattaforme dell’Ocean observatories initiative che misurano le proprietà fisiche, chimiche, geologiche e biologiche del mare, dai fondali alla superficie.

Dever è un oceanografo che insegna alla Oregon state university. Come ad altri suoi colleghi, il distanziamento sociale gli sta impedendo di garantire una raccolta continuativa dei dati, fondamentali per studiare i cambiamenti climatici e monitorare la salute degli oceani, e anche per costruire le previsioni meteorologiche. “Per alcune aree marine si tratta della prima interruzione nella raccolta dei dati dopo oltre quarant’anni di studi”, aggiunge preoccupato Frank Davis dell’università della California, a Santa Barbara, a capo di una rete di trenta siti terrestri e marini dal nord dell’Alaska all’Antartico che osserva i processi ecologici su lunghi intervalli temporali.

Emma Heslop, della Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco, spiega che le osservazioni provenienti dalle navi sono in calo costante: dall’inizio di febbraio il 15 per cento delle stazioni non è più operativo. La comunità scientifica sta cercando altri modi per raccogliere i dati, ma la situazione potrebbe peggiorare. “Più a lungo saranno in atto le restrizioni”, afferma l’oceanografa, “più tempo ci vorrà per ripristinare le nostre operazioni”.

Dal mare all’aria

Il problema non si ferma in mare. Per ottenere previsioni meteorologiche accurate a breve e a medio termine, i meteorologi devono poter analizzare una grande quantità di dati sullo stato dell’atmosfera, soprattutto su temperatura, pressione, umidità e venti. Questi dati si possono raccogliere attraverso le stazioni meteorologiche, i palloni sonda, le navi, gli aerei e i satelliti.

I dati raccolti dai voli delle compagnie aeree sono fondamentali. Ma le restrizioni e il calo dei voli commerciali dall’inizio della pandemia ne sta riducendo la quantità. I dati forniti dalla flotta aerea statunitense, per esempio, sono dimezzati. Un aspetto positivo è che questo calo sta riducendo le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera e l’inquinamento acustico vicino agli aeroporti. Tuttavia si tratta di effetti temporanei e alla lunga la pandemia potrebbe indebolire la lotta al cambiamento climatico.