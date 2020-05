La scelta di adottare misure di confinamento e di bloccare gran parte delle attività, il cosiddetto lockdown, è stata dettata dalla necessità di agire rapidamente contro la diffusione di un virus in gran parte sconosciuto, per tutelare la salute della popolazione e impedire il collasso della rete ospedaliera. In termini di riduzione dei contagi, dei ricoveri e dei decessi il lockdown funziona, ma non è privo di effetti collaterali gravi che pesano in modo sproporzionato sulle fasce della popolazione già socioeconomicamente svantaggiate, scrive sul British Medical Journal (Bmj) Margaret Douglas, condirettrice del master di salute pubblica dell’università di Edimburgo, insieme ai colleghi dell’università di Glasgow e della London school of hygiene and tropical medicine.

Perdita di reddito e istruzione, debiti e disoccupazione, precarietà e violenza domestica sono solo alcune delle conseguenze della chiusura delle attività economiche non essenziali e delle scuole fino alla fine dell’emergenza. Problemi psicologici, stigma e sintomi del disturbo da stress post-traumatico si associano alla condizione di isolamento sociale. Considerando che appiattire la curva dei contagi significa prolungare la pandemia e le restrizioni per mitigarla, la politica dovrebbe bilanciarne i pro e i contro, prestando attenzione anche alle conseguenze delle misure prese nel medio e lungo periodo sulla salute e sulle disuguaglianze nella salute, e a quali azioni intraprendere per contenerle.

Chi è più a rischio?

Sul Bmj i ricercatori britannici di salute pubblica illustrano in un diagramma i molteplici effetti delle misure restrittive adottate in risposta al covid-19 nella vita quotidiana, che a loro volta si ripercuotono sulla salute e sul benessere delle persone, e identificano le fasce di popolazione più vulnerabili e penalizzate.