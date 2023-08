Da alcune settimane Lauren Jacobson, infermiera statunitense di 31 anni, coordina quotidianamente la spedizione di una cinquantina di pacchi contenenti pillole abortive. Sulla maggior parte delle confezioni l’indirizzo di consegna riporta il nome di uno stato dove l’interruzione di gravidanza è vietata, come il Texas.

Jacobson, che prescrive personalmente le pillole attraverso un consulto a distanza, descrive la sua decisione come “una forma di resistenza attiva. Gli abitanti del Texas hanno gli stessi diritti umani e meritano le stesse cure di quelli del Connecticut”.

Questo sistema per ottenere la pillola abortiva è coordinato dall’organizzazione Aid access. Tra la metà di giugno e la metà di luglio, le spedizioni hanno permesso a 3.500 donne che vivono in stati dove l’aborto è fuori legge di ricevere pillole abortive prescritte da sette operatori sanitari americani, che hanno potuto partecipare all’iniziativa perché lavorano in uno dei cinque stati in cui sono in vigore le cosiddette leggi scudo: Massachusetts, Colorado, Vermont, New York e Washington.

Un rischio consapevole

Queste leggi sono state approvate in alcuni stati per proteggere il personale medico che effettua un aborto dove è legale da eventuali incriminazioni emesse negli stati dove è vietato o limitato, e prevedono il rifiuto di qualsiasi richiesta di estradizione o trasmissione dei documenti e la garanzia che la licenza e l’assicurazione sanitaria dell’operatrice non possano essere messe in discussione.

Eppure, nonostante queste norme, i rischi di essere denunciati non sono del tutto superati. “Un giorno qualcuno chiederà alla giustizia di pronunciarsi sulle leggi scudo”, spiega Jacobson, convinta che in futuro potrebbe essere processata per omicidio in Texas. Per precauzione, la donna evita di recarsi nella quindicina di stati in cui l’accesso all’aborto è stato limitato. “Effettivamente esiste un rischio, ma tutti noi lo affrontiamo consapevolmente”, aggiunge Jacobson, residente nel Massachusetts, dove il personale medico è autorizzato a eseguire interruzioni di gravidanza.