Il petrolio nigeriano porta l’Eni e la Shell in tribunale

Tutto è cominciato quando, nel 1998, l’allora ministro del petrolio nigeriano Dan Etete ha dato il blocco 245 in concessione alla Malabu oil and gas. Allora non era ben chiaro chi fosse dietro all’azienda, sconosciuta, senza esperienza di industria petrolifera né dipendenti, costituita solo pochi giorni prima di ricevere la concessione. Ormai invece è chiarissimo, ed è lo stesso Etete: in pratica si era regalato uno dei giacimenti più redditizi del paese (la Malabu pagò due milioni per quella concessione multimiliardaria).

L’ex ministro e i faccendieri Lo scandalo Olp 245 è emerso alla fine del 2012, quando due intermediari d’affari che avevano lavorato per la Malabu, un nigeriano e un russo, si sono separatamente rivolti a due tribunali di arbitrato a Londra. In particolare, tale Emeka Obi reclamava 214 milioni di dollari a titolo di commissione per il contratto concluso con l’Eni e la Shell. La corte commerciale di Londra ha condotto la sua istruttoria, chiamando a deporre diversi testimoni, che hanno poco a poco delineato cosa stava dietro al contratto per il giacimento più ricco della Nigeria.

Guardato in prospettiva, lo scandalo del giacimento nigeriano è l’ennesimo esempio di come le risorse naturali del paese siano servite ad arricchire una piccola élite di affaristi locali, con la complicità più o meno chiara di imprese occidentali, a scapito dei comuni cittadini e dello sviluppo della nazione. Forse però bisogna fare un passo indietro.

Transazioni sotto inchiesta E alcuni tra i massimi dirigenti dell’Eni e della Shell, da più parti accusati di sapere benissimo con chi avevano a che fare e dove sarebbero finiti i loro pagamenti. Le due aziende hanno sempre respinto l’accusa. L’Eni sostiene di aver avuto solo regolari transazioni con il governo nigeriano. La procura di Milano non ne è convinta: l’8 febbraio scorso ha chiesto il rinvio a giudizio di undici persone, tra cui l’attuale amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi, il suo predecessore, Paolo Scaroni, e il faccendiere Luigi Bisignani – oltre all’Eni e la Shell come entità giuridiche.

La storia della licenza Opl 245 rivela qualcosa su una delle industrie più opache al mondo, quella dell’estrazione petrolifera. Protagonisti sono un ex ministro del petrolio nigeriano, accusato di aver sottratto i soldi versati dalle compagnie petrolifere; una ditta di facciata, la Malabu oil and gas, dietro a cui si nasconde lo stesso ex ministro; alcuni intermediari di varie nazionalità, affaristi, un paio di ex agenti del controspionaggio britannico.

Nel 2011 l’italiana Eni e l’anglo-olandese Royal Dutch Shell hanno acquistato la concessione dell’intero blocco pagandola 1,3 miliardi di dollari. Ma quei soldi non sono andati nelle casse dello stato nigeriano, se non in minima parte. E ora quel contratto è oggetto di indagini giudiziarie in Nigeria, in Italia e nei Paesi Bassi.

Un grande giacimento di petrolio al largo della Nigeria è al centro di uno scandalo finanziario che si svolge tra il paese africano, il Regno Unito, i Paesi Bassi e ormai anche l’Italia. È noto con la sigla Opl 245 e si trova al limite meridionale del delta del fiume Niger, in mare, tra i 1.700 e i duemila metri di profondità. Racchiude circa nove miliardi di barili di petrolio greggio, abbastanza da farne il più grande giacimento noto in Africa.

I due ex agenti dell’Mi6 che hanno trattato con Etete durante ‘grandi pranzi con molto champagne ghiacciato’, lo descrivono come uno che ‘ha fiutato il denaro’

Tutto questo con l’aiuto dell’avvocato ginevrino Richard Granier-Deferre, grande esperto di manovre finanziarie. Nel 2007 Etete è stato condannato in Francia per riciclaggio di denaro. I due ex agenti dell’Mi6 che hanno trattato con lui durante “grandi pranzi con molto champagne ghiacciato”, lo descrivono come uno che “ha fiutato il denaro”: così scriveranno in alcune email ora agli atti delle indagini svolte dalla procura dell’Aja, nei Paesi Bassi.

Dan Etete è una figura in sé sconcertante. Il consorzio di giornalisti investigativi africani Sahara Reporters ha ricostruito in modo dettagliato come questo signore, oggi di 72 anni, abbia saputo usare il suo mandato di ministro del petrolio tra il 1995 e il 1999 per costruire un sistema di società anonime che gli hanno permesso di “ripulire” centinaia di milioni di dollari estorti a varie compagnie petrolifere, trasferendoli su conti bancari all’estero (pare che abbia aperto conti intestati a familiari dell’allora presidente Abacha).

La controversia legale tra la Shell e la Malabu su chi avesse diritto su quel giacimento si è trascinata per anni. È allora che Shell ha assunto due ex agenti dell’Mi6, il controspionaggio britannico (oggi Sis), perché aiutassero a trattare con Etete e con il governo nigeriano per sbloccare la situazione.

(Jane Hahn, The New York Times/Contrasto)

Cosa ha convinto la Malabu a rinunciare alle sue pretese? L’indagine del tribunale commerciale di Londra ha ormai chiarito che l’Eni e la Shell hanno versato la somma stipulata per la concessione su un conto fiduciario del governo nigeriano presso la banca J. P. Morgan nel Regno Unito, ma quello è stato solo un transito: 1,1 miliardi di dollari sono poi stati trasferiti sui conti della Malabu, dove sono stati “ripuliti” e distribuiti in varie tangenti. Nella sua deposizione a Londra, nel 2013, Etete è stato candido: ha detto che personalmente aveva avuto 250 milioni di dollari.

L’intermediario Agaev ha dichiarato che l’intera operazione è stata una transazione “sesso sicuro”, nel senso che il conto bancario del governo ha permesso alle compagnie petrolifere di concludere la trattativa e liquidare la Malabu senza entrare in contatto.

Il filone d’inchiesta in Italia

Alla fine il tribunale di Londra nel 2013 ha riconosciuto a Obi la somma di 110 milioni per la sua intermediazione d’affari, ma la cosa più interessante di quel processo è la mole di deposizioni rimasta agli atti. “Descrivevano una serie di passaggi di denaro davvero ben congegnati”, dice Antonio Tricarico, di Re:Common, l’organizzazione italiana che si batte contro la corruzione legata all’estrazione di risorse naturali. “Sembra di capire che tutto il meccanismo sia saltato quando il pagamento è passato per il governo nigeriano, ed è emerso quando gli intermediari hanno avanzato le loro rivendicazioni”.

Gli attivisti italiani, insieme a quelli della ong britannica Corner House, hanno studiato a fondo gli atti del processo londinese. Infine hanno presentato un ponderoso esposto alla procura di Milano: da questo è partito il capitolo italiano dell’indagine, quella che ha portato alla richiesta di processare i vertici della compagnia petrolifera italiana.

Secondo l’accusa, i dirigenti delle due compagnie petrolifere sapevano che il denaro versato sarebbe passato alla società controllata dall’ex ministro Etete e poi usato per pagare tangenti, tra gli altri all’allora presidente Goodluck Jonathan, al ministro del petrolio e a quello della giustizia. Non solo: secondo gli inquirenti milanesi, parte di quei soldi sarebbero rientrati ai dirigenti dell’Eni e della Shell.

Passaggi di denaro molto sospetti

L’indagine giudiziaria è stata complessa, e parte del lavoro è stato proprio seguire le tracce dei soldi “transitati” alla Malabu: è risultato che sono finiti in mille rivoli, a società prestanome, “lavati” e solo in parte rintracciati nelle tasche di ex ministri e alti magistrati della Nigeria. I giornalisti di Report, la trasmissione di Rai 3, che in un un servizio messo in onda il 10 aprile ricostruiscono parte dell’indagine, hanno sentito tra l’altro un ex dirigente dell’Eni, Vincenzo Armanna: parla di 50 milioni di dollari in contanti “tornati nelle disponibilità” dell’amministratore delegato della compagnia italiana, Descalzi.

L’Eni ripete di non aver mai trattato con la Malabu né con il signor Dan Etete, ma solo con il governo nigeriano. Tiene anche a precisare di aver commissionato un’indagine indipendente a uno studio di analisi finanziarie con sede a New York, e che nel marzo 2015 questo ha concluso che in quel contratto non ci sono state irregolarità né “schemi corruttivi”.

Una seconda verifica, chiesta di nuovo a uno studio newyorkese dopo la conclusione dell’istruttoria della procura di Milano nel novembre 2016, ha di nuovo “assolto” la compagnia italiana. Questo serve soprattutto a rassicurare gli azionisti: in effetti non più tardi di febbraio il consiglio d’amministrazione dell’Eni, di cui lo stato italiano è azionista al 30 per cento, ha ribadito la sua piena fiducia nell’amministratore delegato Claudio Descalzi, che il 13 aprile è stato riconfermato alla guida dell’azienda dall’assemblea generale degli azionisti (a cui erano presenti anche numerosi “azionisti critici”, da Re:Common alla Fondazione Banca Etica a Global Witness, che hanno presentato domande puntuali sul caso Opl 245).

L’ammissione della Shell

Saranno ovviamente i tribunali a pronunciarsi. Intanto però un colpo di scena è venuto dal socio anglo-olandese. La Shell infatti ha ammesso che sì, ben prima di firmare quel contratto la società sapeva che parte del denaro versato sarebbe finito alla società Malabu legata all’ex ministro del petrolio.

L’ammissione è stata probabilmente una scelta forzata: due giorni prima due organizzazioni britanniche, Global Witness e Finance Uncovered, avevano diffuso un dossier con alcune email sequestrate dagli inquirenti olandesi nel febbraio 2016 durante una perquisizione a sorpresa nel quartier generale della Shell all’Aja. Quei messaggi, del periodo 2008-2010, rendevano ormai molto difficile per la società sostenere che i suoi dirigenti non sapevano con chi avevano a che fare, e che i soldi versati per la concessione Opl 245 sarebbero finiti alla Malabu.