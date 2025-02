Immagina di poter arrivare ovunque nella tua città in quindici minuti al massimo, senza dover prendere l’auto. Sarebbe bello, vero? L’idea delle “città di 15 minuti” nasce proprio da questo sogno: rendere le città più vivibili, con servizi vicini, strade sicure e più spazi verdi.

Ne parliamo nell’articolo a pagina 18, che spiega come alcune città abbiano già cominciato a trasformarsi per ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita. E tu? Quanto tempo ci metti per andare a scuola o a trovare i tuoi amici? Avere tutto vicino, però, non significa rinunciare ad andare lontano per scoprire curiosità incredibili. Lo sapevi che sulle mappe possono esserci anche luoghi che non esistono? Alcuni cartografi aggiungono delle città inventate per stanare chi copia le loro mappe. Agloe era uno di questi nomi di fantasia su una mappa dello stato di New York, ma è diventato così famoso da trasformarsi in un posto reale, con tanto di emporio dove comprare le cartoline.

L’articolo a pagina 30 racconta di queste strane invenzioni geografiche. A proposito di luoghi, quest’anno a Reggio Emilia torna il festival di Internazionale Kids. Ci sarà anche Sio, il fumettista di Scottecs Gigazine, a raccontare la sua passione per il disegno. Scopri tutte le anticipazioni a pagina 36.