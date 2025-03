Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 67 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi .

Ci sono tanti modi per osservare il mondo. Alcuni sono immediati, altri richiedono più attenzione. I numeri, per esempio, sembrano neutrali, ma possono essere manipolati. I grafici e i diagrammi ci aiutano a comprendere meglio le informazioni, ma a volte nascondono trabocchetti. Per riconoscerli serve spirito critico e un po’ di allenamento, come ci racconta l’articolo di copertina di questo numero.

Anche la convivenza tra generazioni può offrire prospettive inaspettate. In Germania, Helena, 12 anni, vive in una grande comunità con persone di tutte le età, dove ci si aiuta a vicenda e s’impara gli uni dagli altri. In Giappone, invece, Chloé ha scoperto una passione che l’ha portata lontano: il teatro dei burattini tradizionale. Grazie a questa forma d’arte si è immersa in una cultura diversa dalla sua, prendendo strade che non avrebbe mai immaginato.

Infine tra i giovani del Pakistan si è diffusa la passione per il gioco dello Scarabeo, che è diventato un’occasione per costruire amicizie e interessi comuni intorno alle parole. A volte basta un dettaglio, un incontro o un’intuizione per guardare le cose da un’altra angolazione e scoprire connessioni nuove.