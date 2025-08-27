Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 72 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per lettrici e lettori dai 7 ai 13 anni circa. Lo trovate in edicola, sull’app (gialla) di Internazionale oppure potete abbonarvi.
In redazione abbiamo una passione in comune: la bicicletta. Non solo perché non inquina, fa bene alla salute e costa poco, ma anche perché in sella sembra che il mondo trovi un ritmo migliore. Fin dai primi numeri abbiamo pedalato insieme a voi tra articoli su città accessibili ai ciclisti, storie di bike sharing e viaggi immaginari fino in Danimarca, dove la bici è regina anche sotto la pioggia.
Abbiamo conosciuto Daisy Adams, appassionata di monociclo e bici da cross a quattro anni, e abbiamo perfino pubblicato una rubrica a puntate su come riparare catene, freni e camere d’aria senza farsi male alle dita.
Qualche volta sono arrivate anche le vostre voci: “Mi piacerebbe che tutti andassero a scuola in bici, è più divertente!” (Margherita, 13 anni).
Ma la verità è che pochissimi studenti la usano per andare a scuola: in Francia solo il 2 per cento, soprattutto fuori dalle città. Il fumetto di copertina racconta perché: mancano piste sicure e parcheggi vicini, e poi c’è la paura dei furti e degli incidenti. Ma quando le città investono in infrastrutture e promozione cambia tutto: vicino a Bordeaux, in Francia, il 40 per cento degli studenti pedala ogni giorno, grazie a piste protette e pedalate di gruppo. E così anche le città trovano un ritmo migliore.
In questo numero
Amicizie tra i libri
Elle e Maria si sono conosciute in una colonia estiva. Da allora s’incontrano tra gli scaffali delle biblioteche di Stoccolma.
Svenska Dagbladet Junior, Svezia
Chi dorme vince sempre
Durante il sonno il corpo si rigenera: per questo dormire è importante, soprattutto per chi fa sport.
Frontiers for Young Minds, Svizzera
Dalla matita al k-pop
Come nasce la creatività e perché va coltivata a scuola.
Weekly Donga, Corea del Sud
Tredici anni a Goa
Nisha, 13 anni, vive in mezzo alla giungla nello stato di Goa, in India. Circondata da banani, anacardi, ananas e alberi dello spazzolino.
Dein Spiegel, Germania
Poster
Orario scolastico
di Teresa Sdralevich
Le olimpiadi dei gatti e altre storie
Su internet si trovano video e testi generati dall’intelligenza artificiale. Alcuni sono assurdi, altri sembrano veri.
The Day, Regno Unito
Idee
Come migliorare in tutto
Big Think, State Uniti
Votare a sedici anni
Il governo britannico vuole abbassare l’età minima per votare da 18 a 16 anni, seguendo l’esempio di Scozia e Galles. Ma non tutti sono favorevoli.
The Week Junior, The Guardian, The Independent, Regno Unito
Confronto
I negozi dovrebbero occuparsi di riciclare i vestiti?
The Week Junior, Regno Unito
