In redazione abbiamo una passione in comune: la bicicletta. Non solo perché non inquina, fa bene alla salute e costa poco, ma anche perché in sella sembra che il mondo trovi un ritmo migliore. Fin dai primi numeri abbiamo pedalato insieme a voi tra articoli su città accessibili ai ciclisti, storie di bike sharing e viaggi immaginari fino in Danimarca, dove la bici è regina anche sotto la pioggia.

Abbiamo conosciuto Daisy Adams, appassionata di monociclo e bici da cross a quattro anni, e abbiamo perfino pubblicato una rubrica a puntate su come riparare catene, freni e camere d’aria senza farsi male alle dita.

Qualche volta sono arrivate anche le vostre voci: “Mi piacerebbe che tutti andassero a scuola in bici, è più divertente!” (Margherita, 13 anni).

Ma la verità è che pochissimi studenti la usano per andare a scuola: in Francia solo il 2 per cento, soprattutto fuori dalle città. Il fumetto di copertina racconta perché: mancano piste sicure e parcheggi vicini, e poi c’è la paura dei furti e degli incidenti. Ma quando le città investono in infrastrutture e promozione cambia tutto: vicino a Bordeaux, in Francia, il 40 per cento degli studenti pedala ogni giorno, grazie a piste protette e pedalate di gruppo. E così anche le città trovano un ritmo migliore.