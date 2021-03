Mentre in Europa occidentale imperversa la “guerra dei vaccini”, una lotta per impedire l’esportazione delle dosi, in un’altra parte del mondo si fa a gara per donarle.

La settimana scorsa un principe del Bahrain e il suo seguito sono arrivati in Nepal per scalare il monte Everest. Con sé avevano attrezzature per arrampicata, provviste e, con grande sorpresa delle autorità di controllo di Kathmandu, dosi di vaccino anticovid sufficienti per mille persone.

Per il Bahrain il vaccino era un “gesto d’amicizia” nei confronti degli abitanti di un villaggio che avevano di recente cambiato il nome di alcune alture in onore dei membri della famiglia reale dello stato del Golfo. Il viaggio era stato coordinato con l’ambasciata del Nepal a Manama, ma i funzionari del ministero della salute nel paese himalayano la pensavano diversamente e hanno confiscato le dosi di Sinopharm all’aeroporto. “Non c’è stato un adeguato coordinamento”, ha dichiarato all’Observer un portavoce del ministero. “In generale è vietato far entrare nel paese vaccini non autorizzati”.

Corsa alle donazioni

Il dono non andato a buon fine è la vicenda più insolita di una vera e propria corsa alle donazioni di vaccini che sta attraversando tutta l’Asia meridionale.

Nell’ultimo decennio la Cina ha incrementato i suoi rapporti con lo Sri Lanka, le Maldive, il Bangladesh e altri stati tradizionalmente considerati sotto la sfera di influenza dell’India.

In qualche occasione le rivalità tra Delhi e Pechino si sono manifestate in impasse ad alta quota tra i loro eserciti, ma negli ultimi mesi hanno assunto la forma di una gara a spedire dosi di vaccino per il covid-19 in giro per il mondo.

Grazie alla sua straordinaria capacità di produrre vaccini e a una licenza per produrre la formulazione di AstraZeneca, l’India ha potuto donare quasi 60 milioni di dosi; le casse arrivano nelle capitali straniere con il messaggio: “Dono del popolo e del governo dell’India”.