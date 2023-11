Con qualcosa che potrebbe far pensare all’accanimento terapeutico, a pochi giorni dell’uscita in sala di The Marvels, l’ultima scampagnata nel Marvel Cinematic Universe, Variety ha dedicato la copertina al momento delicato in cui si trova la casa di produzione, che ha “rimodellato a sua immagine l’industria dell’intrattenimento”. Tre i motivi di sconcerto dopo l’estate in cui è uscito Quantumania, colpevole di aver raccolto “solo” 470 milioni di dollari al botteghino.

Innanzitutto, il lento declino degli incassi, al netto di un modello di business iperesigente per cui un film costato duecento milioni di dollari può considerarsi un successo solo se ne incassa almeno seicento.

Il secondo è lo scandalo che ha colpito Jonathan Majors. L’attore (star di Lovecraft country e antagonista di Creed III) era il nuovo villain per gli eredi degli Avengers. Contro il suo personaggio, Kang the conqueror (Loki, Quantumania) si sarebbe dovuta formare una nuova leva di supereroi. Invece alla fine di novembre, a New York, dovrà difendersi in tribunale da un’accusa di violenza domestica. Si è trasformato quindi da catalizzatore a star scomoda, al di là di quello che dimostrerà il processo a suo carico.