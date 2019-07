In Grecia la crisi è alle spalle, ma non in Europa

Qui in Grecia, si sta chiudendo un ciclo, e il paese sta tornando alla stabilità e alla normalità politica. Domenica 7 luglio si terranno le elezioni politiche, le prime dall’uscita, lo scorso anno, dal regime imposto dal piano di salvataggio. Secondo i sondaggi il partito di centrodestra guidato da Kyriakos Mitsotakis, Nuova democrazia, un pilastro dell’establishment pre salvataggio, dovrebbe sconfiggere il partito populista di sinistra Syriza, guidato dal primo ministro Alexis Tsipras. Syriza è salito al potere nel 2015 chiedendo la fine della duro regime di austerità che la Grecia ha dovuto adottare in cambio del piano di aiuti, ma ha finito per metterlo comunque in pratica, su richiesta dell’Unione europea e degli altri creditori del paese.

Quasi un decennio dopo aver richiesto un piano di salvataggio nel 2010, la Grecia resta una delle questioni più polarizzanti in Europa, e i politici europei traggono lezioni diverse, utili ai loro fini politici, dal modo in cui le istituzioni hanno gestito, o mal gestito, la sua crisi.

In Italia, per esempio, raramente passa più di qualche giorno senza che Matteo Salvini, il ministro dell’interno populista e di destra, visto da molti come il prossimo leader del paese, dica che l’Italia non vuole “fare la fine della Grecia”. Nella retorica di Salvini, finire come la Grecia significa cedere la propria sovranità nazionale ai cattivi dell’Unione europea, che a sua volta imporrebbero un umiliante regime di austerità all’Italia. Il suo partito ha a lungo tempo accarezzato l’idea di uscire dall’euro o persino di creare dei pagherò temporanei (i minibot) come valuta parallela: un’idea che accende la basa ma che difficilmente si concretizzerà perché è illegale e farebbe crollare la moneta unica.

Sui social network e nelle piazze in cui ha fatto campagna, Salvini cita spesso una figura del passato: Mario Monti, che ha guidato l’Italia all’apice della crisi del debito europea, dal 2011 al 2013, un periodo nel quale il paese ha aumentato l’età pensionabile nel quadro di una riforma previdenziale che l’attuale governo di Roma lavora per riformare. Per gli elettori di Salvini, il semplice riferimento a Monti, un tecnocrate non eletto che ha governato l’Italia con la benedizione di Bruxelles, scatena un senso d’indignazione.

Questo perché in Italia l’adesione all’Unione europea è sempre stata vista come un vincolo esterno, qualcosa che ha obbligato il paese a riordinare la propria casa in attesa dell’introduzione dell’euro e che oggi serve a mantenerla in riga. La percezione generale è che l’Italia farà uno sforzo solo se obbligata a farlo. Il governo Monti incarnava tutto questo, e l’attuale governo populista è salito al potere in risposta a quella che viene percepita come una perdita di sovranità nazionale.

La scorsa estate, quando gli incendi hanno devastato un’area intorno ad Atene, uccidendo 103 persone, Federico Fubini, vicedirettore del quotidiano italiano il Corriere della Sera, ha scritto un editoriale nel quale si chiedeva se i tagli ai servizi pubblici greci avessero potuto rendere gli incendi più difficili da domare. “Non può immaginare quanto quell’articolo è diventato virale. Non credo di aver mai scritto un articolo che ha provocato una reazione così violenta”, mi ha detto Fubini, autore di un nuovo libro Per amor proprio. Perché l’Italia deve smettere di odiare l’Europa (e di vergognarsi di se stessa).