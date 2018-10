Come gustare la dolcezza della zucca

Mentre l’autobus entrava con una lunga curva a Testaccio, ricordo di aver pensato quanto austero mi sembrasse tutto quello che avevo intorno. Era la prima volta che visitavo la città, quattordici anni fa. È in effetti un quartiere austero se paragonato, per esempio, alle riecheggianti strade acciottolate o alle rovine e alle glorie del centro storico. Testaccio è stato costruito alla fine del diciannovesimo secolo secondo un sistema a griglia: gli edifici indistinguibili gli uni dagli altri, molti ancora di proprietà del comune, sono funzionali. Sono scesa dall’autobus su via Galvani e ho camminato a lungo, superando condomini e cortili, gruppi di signore che chiacchieravano, una scuola, un mercato, una strana collina, e lungo il tragitto il quartiere si è ammorbidito. Erano i colori. Ho scoperto che Testaccio era come il resto di Roma, i suoi edifici caratterizzati dalle tonalità dell’arancione, dell’ocra, del giallo sbiadito e del marrone acceso emanano un profondo bagliore caldo perfino quando piove. Aggiungeteci la luce di Roma, morbida e fluida. Gli edifici, come noi, l’assorbivano tutta.

Quattordici anni dopo (non sono più andata via) continuo ad assorbire quella luce con un autentico stupore, soprattutto in autunno, una stagione perfetta per la città: le sue vedute grandiose, ma anche gli scorci di tutti i giorni, come i numerosi mercati rionali che costellano ancora oggi la città. Il tempismo della natura è perfetto: quando il sole cessa di splendere, frutta e verdura lo fanno al posto suo. In questo periodo il mercato di Testaccio sembra spruzzato di arancione. Ci sono le arance e i mandarini novelli, i cachi: alcuni duri, con la polpa astringente che fa arricciare le labbra – gli italiani dicono che ti lega la bocca – altri morbidi e pesanti come palloncini pieni d’acqua. Poi, in mezzo a tante bancarelle, ecco una grande zucca, con una fetta tagliata che somiglia a un enorme sorriso arancione.

A Roma si trovano diverse varietà di zucca, ma la più comune, quella che troneggia in mezzo al banco della frutta, è una varietà tozza con una buccia liscia e arancione. Queste zucche hanno delle scanalature che consentono di tagliarle in porzioni precise da portare a casa in buste di plastica trasparenti. La polpa è straordinaria, di un arancione chiaro e brillante, ma può apparire un po’ flaccida se paragonata alle cremose mantovane o alle dense e dolci zucche violine. Come nel caso delle zucche di Halloween, la polpa può sembrare smorta, il che vuol dire che queste zucche sono alla ricerca di qualche espediente che ne tiri fuori il meglio.