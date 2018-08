Il rapper Bobi Wine guida la rivolta democratica in Uganda

Se si esaminano quei testi un po’ più da vicino, però, i segnali del vortice politico che stava per scatenarsi erano tutti lì. Nel 2016, quando la maggior parte dei suoi colleghi era stata cooptata per interpretare una canzone elettorale a sostegno di Museveni, Wine ha pubblicato un brano intitolato Dembe (pace), rivolto direttamente al presidente:

Solo due anni fa sarebbe stato impossibile immaginarlo. È vero, Wine si è costruito una solida carriera come musicista reggae e uomo di spettacolo, e si è incoronato “presidente del ghetto”, in riferimento all’infanzia trascorsa in uno degli slum più poveri di Kampala. Ma fino a oggi era più famoso per i suoi testi e le “contese” di alto profilo con i musicisti rivali che per le sue opinioni politiche.

Robert Kyagulanyi non riesce a ricordare il giorno in cui Yoweri Museveni è stato nominato per la prima volta presidente dell’Uganda . È successo 33 anni fa, e lui aveva solo tre anni. Da allora Museveni è diventato presidente altre quattro volte, l’ultima nel 2016 . Nel frattempo Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, è cresciuto fino a diventare una seria minaccia al tentativo del presidente di prolungare la sua permanenza nel palazzo presidenziale.

Lwaki temulabira ku Mandela (Perché non ti ispiri a Mandela) Yafuga kimu n’ata bendera (ha governato per un po’ e poi ha rinunciato al potere) Abakulembeze okulwa mu ntebe (I leader che restano troppo a lungo al potere) Ky’ekireetera Uganda okufuuka eddebe (sono il motivo per cui l’Uganda è in rovina)

Nell’aprile di quell’anno Wine è entrato in politica. Si è tagliato i dreadlock, ha comprato qualche abito nuovo e si è candidato per conquistare il seggio parlamentare vacante di Kyadondo East, un collegio elettorale di Kampala. Da indipendente ha ottenuto una netta vittoria, superando sia i candidati del National resistance movement (Nrm), il partito di governo, sia quelli del Forum for democratic change, all’opposizione.

La vittoria di Wine è stata uno shock per il sistema politico ugandese, ma all’inizio è rimasto un fatto abbastanza isolato. Kampala dopotutto è da tempo una roccaforte dell’opposizione, e si riteneva che la sua popolarità non sarebbe andata oltre le regioni del paese dove si parla luganda, e questo avrebbe limitato il consenso al livello nazionale.

Molti giovani ugandesi non ricordano le guerre e il caos, non chiedono altro che cambiamento

Se Bobi Wine ha davvero catturato l’immaginazione dei giovani ugandesi, la demografia è dalla sua parte: più del 75 per cento della popolazione ha meno di trent’anni. Nemmeno loro si ricordano della prima volta in cui Museveni è stato eletto presidente o della violenta guerra civile che ha preceduto il suo arrivo al potere, la cosiddetta guerra del bush che ha detronizzato Milton Obote e che continua a rappresentare la base su cui Museveni e l’Nrm fondano la loro legittimazione.

“Per un bel po’ di tempo Museveni ha usato gli spettri del passato per giustificare la sua lunga permanenza al potere, ha tenuto gli ugandesi sotto scacco con la minaccia di un ritorno a quei giorni turbolenti se lui fosse stato allontanato dal potere”, ha detto Erias Lukwago, sindaco di Kampala e critico feroce del governo. “Molti ugandesi hanno preso per buona questa retorica, ma sembra che la situazione stia cambiando per la nuova situazione demografica. Molti giovani ugandesi non ricordano le guerre e il caos, non chiedono altro che cambiamento”.

Museveni però non è particolarmente interessato al cambiamento. A gennaio ha firmato una legge per abolire il limite di 75 anni imposto per candidarsi alla presidenza. All’età di 73 anni potrà così presentarsi per un sesto mandato nel 2021.

“L’ultima modifica ha peggiorato la costituzione. Non c’è speranza che quest’uomo se ne vada. Prima la gente diceva, ‘Basta aspettare, a 75 anni se ne andrà’… Ora la gente si chiede cosa succederà”, dice Patrick Wakida, direttore dell’agenzia di ricerca Research world international.

Il clima è cambiato

Il 13 agosto nella città settentrionale di Arua, non distante dal confine con la Repubblica Democratica del Congo, una sassaiola ha colpito il corteo presidenziale mentre passava attraverso una folla inferocita. L’incidente ha fatto precipitare la politica ugandese nel caos, spingendo Bobi Wine ancora più sotto i riflettori. La folla si era radunata per sostenere Kassiano Wadri, candidato a un seggio parlamentare in un’elezione suppletiva che si sarebbe svolta due giorni dopo e che era destinato a vincere. Museveni era in città per sostenere il candidato del partito al governo.

Il presidente ne è uscito fisicamente incolume e nemmeno il suo veicolo è stato danneggiato. Dal punto di vista simbolico però si è trattato di un attacco senza precedenti alla sua autorità e una dimostrazione sbalorditiva del fatto che non ha più il completo controllo del paese.

Dopo aver messo in salvo il loro capo facendolo salire su un elicottero, gli addetti alla sicurezza del presidente sono tornati indietro ad affrontare la folla. Una volta che le acque si sono calmate, almeno 36 persone erano state aggredite o arrestate, e tra loro sei parlamentari e due giornalisti. Yasiin Kawuma, l’autista di Wine, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco mentre era al volante della sua auto.

Bobi Wine, che con il suo supporto è stato determinante per la vittoria di Wadri, era tra i parlamentari arrestati, ma non è stato portato in un commissariato. È stato invece detenuto nella caserma militare di Makindye a Kampala, il 27 agosto è stato rilasciato su cauzione ma comparirà in tribunale il 30 agosto per rispondere dell’accusa di tradimento. Secondo i suoi familiari è stato picchiato e torturato. Asuman Basalirwa, l’avvocato di Wine afferma che “i capi d’accusa sono assurdi e ridicoli. Non reggono… mentre parliamo stanno fabbricando le prove a tavolino”.

La detenzione di Wine e l’intera vicenda hanno provocato un’ondata di proteste contro il governo. Sui social media l’hashtag #FreeBobiWine ha fatto il giro del mondo, mentre a Kampala grandi manifestazioni sono state disperse dalla polizia con munizioni vere, gas lacrimogeni e un’altra ondata di arresti.

“Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Adesso tante persone che stavano dalla parte dello stato capiscono che questa illegalità è completamente folle”, dice Patricia Twasiima Bigirwa, un’avvocata di Chapter four Uganda, un gruppo di attivisti per i diritti umani. “Non si tratta solo di Bobi Wine, sono tutti gli ugandesi a essere spaventati”.

Un avvertimento preoccupante

Museveni ha raccontato una versione diversa dei fatti. È molto attivo sui social network, dove di solito offre consigli pratici sulla selezione delle colture e sulle tecniche agricole, e ha usato il suo blog per parlare della vicenda. In tre diversi post ha accusato Bobi Wine di aver aizzato la folla e ha lodato le forze di sicurezza per come hanno reagito. “Se non fosse intervenuto l’esercito ad Arua, molte persone sarebbero rimaste uccise dal gruppo di questo Bobi Wine”, ha scritto.

La sua sicurezza personale non lo preoccupava affatto: “Il presidente ha la capacità, da solo o con le sue guardie del corpo, di difendersi non solo contro chi lancia pietre, ma contro qualsiasi aggressore”. A quanto pare il suo spirito combattivo non è stato offuscato da decenni di permanenza al potere.

Ed è vero che, almeno dal punto di vista politico, Museveni ha prevalso contro qualsiasi avversario. Ha combattuto contro tutte le fazioni interne al suo partito di governo e contro diverse generazioni di leader di opposizione. Bobi Wine rappresenta davvero una minaccia diversa da tutte le altre?