Vivian e Tatiana sono molto amiche. Quando non si vedono al lavoro si videochiamano per tenersi compagnia nel viaggio di ritorno a casa, che fanno in autobus. Vivono a Bologna, in due parti diverse della città, ma lavorano entrambe alla Cirfood. La cooperativa, che ha la sede centrale a Reggio Emilia, si occupa di ristorazione ed è composta al novanta per cento da donne. Vivian e Tatiana sono state assunte nel 2022 per lavorare nella mensa dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Dal 2018 la Cirfood collabora con il progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) del comune di Bologna. A partire dal 2021 è stata coinvolta nel progetto I-care del Movimento identità trans (Mit) e della cooperativa Cidas, che grazie ai fondi europei e a quello nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo sostiene richiedenti e titolari di protezione internazionale, adulti e vulnerabili.

In questo caso l’impegno era quello di definire delle linee guida per la sensibilizzazione e il coinvolgimento di varie realtà sul territorio per l’inserimento lavorativo delle persone trans. “Alla Cirfood nessuno mi guarda in modo strano. Non mi era mai successo prima”, racconta Tatiana.