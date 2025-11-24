Nel bel mezzo della pianura padana, una macchia verde interrompe d’improvviso la geometria squadrata dei campi coltivati. Entrandoci, ci si trova catapultati in un intrico di boschi, sentieri, zone umide, laghi e canali. Con un profluvio di animali che non ti aspetteresti mai di incontrare da queste parti: caprioli, aironi, picchi, rane. Perfino un branco di cavalli bianchi di razza camargue, che scorrazzano liberi tra l’erba alta.

Siamo a Giussago, in provincia di Pavia, a diciotto chilometri in linea d’aria dal duomo di Milano. In questo luogo, nel cuore della pianura più cementificata e antropizzata d’Europa, si sperimenta una nuova idea di convivenza tra agricoltura e natura. Proprio qui, dove la terra è segnata dalla fatica delle monocolture e dall’odore acre degli allevamenti intensivi, dove il gesto agricolo è improntato alla massima produttività, qualcuno ha fatto una scelta completamente diversa: restituire spazio alla natura. Ridare respiro alla terra.

Questo luogo si chiama Simbiosi, e nasce da un’idea semplice ma radicale: rendere all’ecosistema quello che l’agricoltura intensiva gli ha tolto. Non si tratta di un parco né di una riserva naturale, ma di un nuovo modello agricolo, che parte proprio dal ripensamento della logica produttivista della pianura. Ogni intervento è pensato per ricreare equilibrio: i canali seguono l’antico corso delle acque, le siepi delimitano i campi come un tempo, le zone umide tornano a trattenere l’acqua piovana e a ospitare anfibi e uccelli migratori.

“Simbiosi è nato quasi per caso”, racconta Piero Manzoni, manager e amministratore delegato della società che porta il nome del progetto, specializzata nell’uso efficiente e sostenibile delle risorse naturali. È stato lui, insieme al suocero Giuseppe Natta, a concepire questo luogo, farlo nascere dal nulla e poi svilupparlo. Era il 1995. Manzoni stava tornando dall’Africa insieme a Natta. Dai finestrini dell’aereo i due si sono trovati a osservare quel paesaggio spento, quasi arreso, che è la pianura padana. E hanno avuto un’idea.

Hanno pensato di ricreare in una tenuta agricola di cinquecento ettari di loro proprietà l’habitat della pianura come era mille anni fa. Guidato dall’intuizione di Manzoni e dall’ingegno di Natta — figlio di Giulio, premio Nobel per la chimica nel 1963 — il progetto ha coinvolto università italiane e olandesi.

“Per avviare questa trasformazione”, spiega Manzoni, “non potevamo limitarci a un intervento estetico o paesaggistico. Serviva un approccio scientifico e tecnologico, capace di restituire al territorio la sua struttura originaria e di guardare al futuro. Giuseppe Natta è stato l’artefice di questa trasformazione con un progetto che ha coinvolto tre università: la Statale di Milano, l’università di Pavia e quella di Wageningen, nei Paesi Bassi”.

“Le prime due”, prosegue il manager, “ci hanno aiutato a ricostruire la memoria ecologica della pianura padana, a capire com’era questo territorio prima della grande corsa alla produttività e alla cementificazione. L’università di Wageningen, che è tra le più avanzate al mondo nel campo dell’agricoltura e della pianificazione ambientale, ci ha poi guidato nella fase successiva: trasformare i dati storici e le mappe ecologiche in un vero progetto di rigenerazione. Le competenze interne hanno poi realizzato dei brevetti per valorizzare gli scarti e renderli adatti a tornare al suolo incrementandone la fertilità. È stato un lavoro lungo, quasi artigianale, che ha richiesto di ripensare ogni dettaglio, dal drenaggio del suolo alla scelta delle specie arboree. Ma solo così abbiamo potuto restituire alla terra un equilibrio autentico, non artificiale”.