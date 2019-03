L’intesa con Roma è un successo diplomatico per Pechino

Nel suo discorso d’apertura del grandioso Belt and road forum del 2017, Xi ha rivelato di aver avuto l’idea dell’iniziativa, da lui definita “il progetto del secolo”, dopo aver ravvisato “un deficit di pace, sviluppo e governo che pone una spaventosa sfida all’umanità”. Per Xinhua, l’agenzia stampa ufficiale cinese, “l’iniziativa è un perfetto esempio di come la Cina condivida la propria saggezza e le proprie soluzioni relative a crescita globale e governo”.

In apparenza la partecipazione ufficiale di Roma a questa iniziativa miliardaria di Pechino è puramente una questione economica tra i due paesi. In realtà, tuttavia, le cose non sono così semplici.

È previsto che l’Italia firmi un memorandum d’intesa sulla Bri durante la visita di Xi nel paese, tra il 21 e il 23 marzo, diventando così il primo paese del G7 a prendere ufficialmente parte al gigantesco progetto commerciale, d’investimento e infrastruttura cinese, progettato per rafforzare non solo l’influenza commerciale ma anche quella globale della Cina.

A meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, è quasi certo che l’Italia aderirà alla Belt and road initiative (Nuova via della seta, Bri) della Cina. Sarà una manna per la potenza asiatica e per il suo leader, Xi Jinping.

Una risoluzione sulle relazione tra Cina e Ue, approvata con una schiacciante maggioranza lo scorso settembre dal Parlamento europeo, avvertiva che i progetti infrastrutturali elaborati nel quadro dell’imponente programma cinese, “potrebbero creare gravi debiti” per i paesi europei coinvolti, sostenendo che “alcuni progetti infrastrutturali legati alla Bri hanno già spinto governi terzi in condizioni di iper indebitamento”. I funzionari statunitensi, compreso il vicepresidente Mike Pence , hanno ripetutamente ammonito altri paesi sui rischi posti da quest’iniziativa.

Alcuni paesi, compresi vicini asiatici della Cina come la Malaysia, si sono in realtà già resti conto di tali rischi e hanno di conseguenza riconsiderato, ridimensionato o abbandonato i propri progetti legati alla Bri.

Ma non tutti, e non tutti i paesi, hanno visto la cosa di buon occhio. Alcuni la considerano uno strumento strategico con cui Pechino intende allargare la propria sfera d’influenza. Per altri, invece di rafforzare i paesi che vi parteciperanno, il progetto spinge molti di essi a contrarre enormi disavanzi di bilancio, in quella che è ormai nota come trappola del debito.

In una mossa vista come una strigliata nei confronti degli stati dell’Ue troppo favorevoli alla Bri di Pechino, come l’Italia, e come un tentativo di adottare un approccio unitario verso “il potere economico e l’influenza politica crescenti della Cina”, il 12 marzo scorso la Commissione europea ha diffuso una comunicazione strategica, nella quale ha avanzato anche dieci proposte sul modo in cui trattare con Pechino. Altro dato rilevante, Bruxelles definisce ormai la Cina “un rivale economico in cerca della leadership tecnologica e un rivale sistemico che promuove modelli alternativi di governo”.

Tre giorni prima il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca aveva severamente avvertito che, “trattandosi di un’importante economia globale e di una grande destinazione d’investimenti”, il sostegno dell’Italia alla Bri “legittimerebbe l’approccio predatorio della Cina” e che una simile mossa “non porterà alcun beneficio al popolo italiano”. Lo stesso giorno, un portavoce dell’istituzione statunitense ha anche invitato pubblicamente l’Italia a non “dare legittimità a questo vanaglorioso progetto infrastrutturale cinese”.

Dal momento che Xi Jinping, definito il “presidente di tutto, di tutti e di ogni luogo” della Cina, regna ormai incontrastato sul paese e i suoi 1,3 miliardi di abitanti, non è tollerato alcun tipo di opposizione al suo governo e alla sua politica estera, compresa la Bri, il suo progetto prediletto. Eppure, come sottolineato da alcune persone, esiste probabilmente un certo malcontento a proposito di questa sua iniziativa dai costi spropositati, soprattutto in un periodo nel quale l’economia cinese sta rallentando e il paese deve fare i conti con altri rischi e ostacoli seri.

Queste reazioni dall’estero e i mugugni in patria hanno messo molta pressione sulla Cina e soprattutto su Xi Jinping, l’architetto della Bri.

In questo contesto, la partecipazione ufficiale dell’Italia alla Bri è straordinariamente significativa per la Cina e per Xi, che è capo del partito, dello stato e dell’esercito.