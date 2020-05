21 maggio 1991. Quinta e decisiva gara delle finali scudetto del campionato italiano di pallacanestro. Chi vince è campione. Da un lato i padroni di casa dell’Olimpia Milano, dall’altro la Juvecaserta. Nella bacheca della prima ci sono 24 scudetti, 3 coppe dei campioni, 1 coppa Korac, 3 coppe Italia e una coppa intercontinentale. In quella della seconda, solo una coppa Italia. Corazzata contro cenerentola. Ma anche nord contro sud, e non solo come sede sociale. Due delle colonne della Juvecaserta sono casertani doc, cresciuti nelle giovanili della squadra: Ferdinando Gentile, playmaker di 24 anni, è già un veterano e leader riconosciuto; Vincenzo Esposito, guardia di 22 anni, è il talento in ascesa dai mezzi tecnici e atletici fuori dalla norma, attaccante puro e carattere sanguigno.

Casertano è anche l’allenatore, Franco Marcelletti. Tutti i componenti della panchina, senza eccezione, sono prodotti del vivaio, reclutati nel sud Italia, anche se Marcelletti fa giocare praticamente solo i cinque titolari (gli altri tre sono il livornese Sandro Dell’Agnello e gli americani Tellis Frank e Charles Shackleford).

Sulla panchina (lunga) di Milano, invece, c’è Mike D’Antoni: un passato recente da giocatore idolo dei tifosi di Milano e un futuro da allenatore di altissimo livello negli Stati Uniti. La stella della squadra è Antonello Riva, “Nembo Kid”, il miglior marcatore della storia del campionato italiano.

Sul piccolo schermo

A essere precisi, non si tratta esattamente di uno scontro tra Davide e Golia. Nella stagione in corso le due squadre sono state praticamente alla pari. In quello che doveva essere l’anno della ricostruzione, Milano ha chiuso la stagione regolare al primo posto, con appena una vittoria in più di Caserta. E quest’ultima è da sette anni stabilmente tra le prime sei squadre del campionato: nel 1986 e nel 1987 è arrivata due volte alla finale dei play-off (sconfitta proprio da Milano). Ma sono dettagli. Alla vigilia della gara decisiva, giocata in trasferta, Caserta è decisamente sfavorita. L’Olimpia non ha mai perso in casa durante la stagione: venti vittorie su venti.

Oggi sul canale della Legabasket è possibile rivedere tutta la partita, con il commento di Gianni Decleva e Alberto Bucci. Erano gli anni in cui la televisione di stato trasmetteva la pallacanestro di serie A in diretta, solitamente su Rai 2. Alcune domeniche, quando le partite duravano più del previsto, capitava che venissero interrotte per dare spazio al telegiornale, con indicibile irritazione degli appassionati, che avrebbero saputo il risultato solo alla radio o sul televideo.

Anche la diretta dell’incontro che decide il campionato 1990-1991 parte col piede sbagliato. La Rai si collega da Assago a gara iniziata, con Caserta partita fortissimo e già in vantaggio per 9-0, un break che avrebbe avuto il suo peso nel risultato finale.