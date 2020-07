In ogni sport prima o poi irrompe sulla scena qualcuno così spiazzante da costringere a ripensare il gioco. Di solito è un personaggio carismatico, in anticipo rispetto ai tempi, con una personalità e un modo di competere così unici da risultare disarmante e, per certi versi, indecifrabile. A volte il “marziano” si rivela anche il migliore della sua generazione o addirittura di tutti i tempi: Fausto Coppi, Muhammad Ali, Usain Bolt. Ma più spesso non riesce ad affermarsi del tutto, magari perché il sistema lo considera un corpo estraneo e fa di tutto per espellerlo. In molti casi la storia marchia queste figure con il triste giudizio di “genio incompiuto”, impedendo per molti anni di vedere il loro reale contributo.

È la storia di David Ionovič Bronštejn, che a cavallo della seconda guerra mondiale scalò con impressionante naturalezza le gerarchie degli scacchi internazionali e arrivò a un passo – a mezzo punto, per essere più precisi – dal titolo di campione. Bronštejn non somigliava per niente all’immagine del tipico scacchista sovietico. Come giocatore era aggressivo, geniale, sportivo e imprevedibile; nella vita di tutti i giorni era generoso, umile, romantico e soprattutto – cosa che gli creò problemi per tutta la vita – ostile a ogni forma di privazione della libertà.

Era nato a Bila Cerkva, una piccola città nel centro dell’Ucraina, il 19 febbraio del 1924, 28 giorni dopo la morte di Lenin e mentre Stalin si preparava a instaurare un regime di terrore che avrebbe colpito in modo particolarmente duro famiglie come la sua: i suoi genitori erano poveri, ebrei e probabilmente imparentati con Lev Trotskj, il cui vero nome di famiglia era Bronštejn. Quando David aveva tredici anni suo padre fu arrestato e internato come “nemico del popolo” sulla base di accuse che, come in tanti altri casi, si sarebbero rivelate inventate.

Nei sette anni in cui il padre rimase nel gulag (fu liberato nel 1944 in pessime condizioni di salute), David passò rapidamente dalla fama scacchistica al vagabondaggio. A 15 anni arrivò secondo ai campionati di Kiev, a 16 diventò maestro sovietico, a 17 i suoi progetti di vita furono stravolti dallo scoppio della seconda guerra mondiale. La miopia lo salvò dall’arruolamento, ma dovette rinunciare all’idea di iscriversi alla facoltà di matematica di Kiev, così se ne andò dalla città, a piedi. Nei tre anni successivi girò per l’Unione Sovietica e fece vari lavori – tra le altre cose partecipò ai progetti di ricostruzione degli edifici distrutti –, prestò servizio in un ospedale nel Caucaso e alla fine si ritrovò a Mosca.

Resa dei conti

Mentre si avvicinava la sconfitta dei nazisti, nella capitale potè riallacciare i fili della sua carriera scacchistica. Fece arrivare i suoi genitori da Kiev, trovandogli una sistemazione non lontano da Mosca mentre lui dormiva a casa di amici o in fredde e anonime stanze d’albergo. Nel 1945 arrivò terzo ai campionati sovietici e si affermò come uno dei migliori giocatori del paese. All’epoca Stalin aveva già lanciato il suo piano quinquennale per gli scacchi, con l’obiettivo di strappare all’occidente la supremazia scacchistica (il campione in carica era Aleksandr Alechin, che era russo ma aveva ripudiato l’Unione Sovietica e ottenuto la cittadinanza francese). Nel 1948 l’obiettivo fu raggiunto quando Michail Botvinnik diventò campione del mondo.

Botvinnik era il prototipo dello scacchista sovietico del tempo: calcolatore, attendista e, soprattutto, devoto al regime (una volta, dopo aver vinto un torneo in Inghilterra, mandò un telegramma a Stalin ringraziandolo per averlo ispirato). Sconfitti gli avversari esterni, i funzionari del regime cominciarono a preoccuparsi di quelli interni. Di uno in particolare.

In quel periodo Bronštejn non faceva che vincere, con uno stile di gioco dinamico e fantasioso che spiazzava avversari e commentatori. Nel 1948 sbaragliò la concorrenza al torneo internazionale di Saltsjöbaden, in Svezia, e due anni dopo vinse il torneo dei candidati di Budapest, guadagnandosi il diritto di sfidare Botvinnik per il titolo. La posta in palio non poteva essere più alta per lo sfidante, ma soprattutto per il regime, che rischiava di ritrovarsi come portabandiera del principale sport nazionale il figlio di un nemico del popolo, per di più ebreo. La sfida ebbe luogo tra il 15 marzo e l’11 maggio del 1951. Si giocava al meglio delle 24 partite, un punto per la vittoria e mezzo punto per la patta. Vinceva il giocatore con il punteggio più alto.