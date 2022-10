Nell’ultimo secolo centinaia di migliaia di soldati statunitensi sono morti in guerre combattute all’estero. Così tanti che anche in Italia è diventata familiare l’immagine della madre che apre la porta di casa e si trova davanti un generale in uniforme che la informa della morte del figlio in battaglia. Da cinquant’anni, cioè dalla fine della guerra in Vietnam, il numero di militari americani morti in guerra è diminuito molto. Anche in conflitti particolarmente dispendiosi e fallimentari, il paese ha perso un numero relativamente basso di soldati: 4.400 in Iraq (2003-2011) e 1.800 in Afghanistan (2001-2021), pochi rispetto ai 53mila del Vietnam e ai 33mila della guerra di Corea.

I militari statunitensi comunque continuano a morire: più di duemila nel 2020 e nel 2021, un numero alto se si considera che le forze americane dispiegate nel mondo non sono coinvolte direttamente nei combattimenti. La particolarità di queste morti, spiega un lungo articolo di Rolling Stone, è che sono quasi tutte avvenute negli Stati Uniti, nelle basi dove i soldati si addestrano prima di essere dispiegati all’estero.

Sempre più spesso, la causa del decesso è un’overdose da oppioidi, soprattutto da fentanyl, un oppioide sintetico cinquanta volte più potente dell’eroina. L’articolo si concentra su Fort Bragg, una delle più importanti basi dell’esercito statunitense, in North Carolina. “Nel 2020 e nel 2021 nella base hanno perso la vita 109 soldati. Le overdose da oppioidi sono state almeno 21 (anche se è difficile stabilire un numero preciso a causa dell’opacità dei vertici delle forze armate), quindi sono la seconda causa di morte dopo il suicidio”.