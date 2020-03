Questo articolo è uscito a pagina 73 del numero 5 di Internazionale Kids.

Tutti amano le polpette. Soprattutto i bambini. Mangiarle e imbrattarsi le mani impastandole. Queste, in particolare, tra i piccoli amici di Agata sono conosciute come le “polpettine verdi di zio Pipus”. E hanno sempre grande successo. In più, hanno un altro importante merito: servono a far mangiare le verdure anche a quei bambini che proprio non ne vogliono sapere. Ingredienti per 15/20 polpettine

500 grammi di carne di vitello macinata

500 grammi di bietine

30 grammi di Parmigiano grattugiato

80 grammi di prosciutto cotto

1 rosso d’uovo

120 grammi di mollica di pane

2 decilitri di latte

pangrattato

sale

noce moscata

olio di oliva

Bollite le bietine, strizzatele accuratamente, eliminando tutta l’acqua residua e frullatele grossolanamente. In una ciotola ampia aggiungete la carne, che al vostro macellaio avrete chiesto magra e macinata due volte, il rosso d’uovo, il pane ammollato nel latte, il prosciutto cotto tritato e il parmigiano. Salate e aggiungete una grattatina di noce moscata. Formate poi delle polpettine di circa 60 grammi l’una di forma rotonda e leggermente schiacciata. Passatele nel pangrattato e cuocetele, preferibilmente in forno, per circa un quarto d’ora, o in padella, con un po’ d’acqua e un po’ d’olio.