Ma se è inconsueta una posizione così esplicita da parte del presidente della repubblica, non si può dire lo stesso delle violenze e degli abusi da parte delle forze dell’ordine italiane, soprattutto in certi contesti: le manifestazioni degli studenti e in generale dei gruppi legati alla sinistra, le carceri, le questure, gli stadi o i centri di detenzione per il rimpatrio degli stranieri. Situazioni cioè in cui esiste uno squilibrio di potere tra chi esercita la forza e chi la subisce, spesso proprio nel momento in cui viene espresso un dissenso.

“L’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sulla forza dei manganelli”, il comunicato del presidente della repubblica Sergio Mattarella sulle manganellate delle forze dell’ordine contro gli studenti a Pisa il 23 febbraio, è chiaro e severo, ma anche inconsueto. Era dal 2001, cioè dal G8 di Genova , durante quella che è stata definita “la più grande violazione dei diritti umani dal dopoguerra”, che un presidente della repubblica non interveniva su fatti di questo tipo. Ma all’epoca Carlo Azeglio Ciampi aveva fatto appello ai manifestanti perché cessassero le violenze.

Solo due settimane fa nel centro di detenzione per il rimpatrio (Cpr) di via Corelli a Milano gli agenti hanno manganellato degli stranieri che protestavano nudi e sotto la pioggia contro le condizioni inumane del centro, che è già oggetto di un’inchiesta da parte della magistratura. Anche in quel caso le proteste erano pacifiche e in più le persone erano in una condizione di privazione della libertà personale, ma questo non ha impedito agli agenti di usare la forza.

“Con i detenuti i manganelli esprimono un fallimento”, si potrebbe dire, declinando la stessa frase di Mattarella.

Dopo il G8 di Genova nel 2001 molto è stato detto sulla cultura della violenza diffusa e perfino egemone tra le forze dell’ordine italiane e sulle difficoltà di riformare questi corpi, che hanno osteggiato prima l’introduzione del reato di tortura in Italia (approvato solo nel 2017), quindi l’adozione di un codice identificativo per gli agenti di polizia in servizio, tuttora assente. Tra l’altro qualcuno ha fatto notare che il questore di Pisa è stato tra i responsabili dell’ordine pubblico proprio a Genova nel 2001.