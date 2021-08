Sappiamo tutti qual è il popolo più felice della terra – le Nazioni Unite ce lo comunicano tutti gli anni. Negli ultimi sette anni la Finlandia si è sempre classificata al primo posto nel gruppo delle nazioni nordiche, che si posizionano sempre tutte ai primi posti per grado di felicità della popolazione. E, visto che sono riusciti a “crackare il codice della felicità”, come ha scritto recentemente il mio collega Joe Pinsker, molti di noi appartenenti ad altre popolazioni hanno la tentazione di ricopiare le abitudini dei nordici. Vivi come un finlandese – facendo brevi passeggiate nella foresta, o delle nuotate nel ghiaccio – e andrà tutto per il meglio, giusto?

Non proprio. Per confrontare i diversi pareri espressi dalle persone rispetto alla propria felicità, il World happiness report e gli altri indici internazionali che misurano il grado di soddisfazione personale devono prendere per buona l’idea che nelle diverse aree del mondo la felicità sia definita più o meno allo stesso modo e che di conseguenza le risposte ai test siano paragonabili e misurabili. Se quest’idea non regge, allora si deduce che gli indici di felicità sono affidabili all’incirca tanto quanto le classifiche musicali basate sulla dichiarazione degli abitanti dei vari stati rispetto al loro amore per le canzoni nazionali. Vale a dire, queste classifiche possono essere indicative dell’entusiasmo per gli stili musicali nazionali, ma ci dicono ben poco rispetto a quanto un tipo di musica sia “oggettivamente” migliore degli altri, viste le varie differenze di gusto e di tradizioni esistenti tra le persone e le popolazioni.

A un primo sguardo, si possono ravvisare dei punti in comune nelle dichiarazioni di felicità rilasciate dalle persone di tutto il mondo. Uno studio del 2016 che ha coinvolto 2.799 adulti rivelava che, nei dodici paesi presi in esame, la definizione di felicità da un punto di vista psicologico come “stato, sentimento o attitudine interiore” era preponderante rispetto alle altre. In particolare, le persone dichiaravano che per loro essere felici significava raggiungere “l’armonia interiore”.

Un concetto difficile da afferrare

L’armonia interiore potrebbe sembrare un concetto universale, ma può avere significati molto diversi a seconda del luogo. Per esempio due anni fa, mentre mi trovavo in Danimarca per girare un documentario sulla ricerca della felicità, ho potuto scoprire che i danesi spesso descrivono l’armonia interiore come hygge, che corrisponde a quella sensazione di atmosfera calda e accogliente, unita a una piacevole convivialità.

Allo stesso tempo, ho scoperto che gli statunitensi tendono a definire l’armonia interiore come il soddisfacimento delle loro passioni grazie alle proprie abilità, di solito nell’ambito lavorativo.

Va da sé, quindi, che le definizioni psicologiche non riescono ad afferrare precisamente il concetto di felicità. E da qui in poi le differenze tra i vari stati aumentano sempre più. La stessa ricerca del 2016, per esempio, ha dimostrato che il 49 per cento degli statunitensi nel definire la felicità mette al centro esplicitamente le relazioni familiari, mentre gli abitanti dell’Europa meridionale e del Sudamerica di solito tendono a concepirla come uno stato individuale: solo il 22 per cento dei portoghesi, il 18 per cento dei messicani e il 10 per cento degli argentini ha fatto menzione delle famiglie nel definire il proprio concetto di felicità.