Durante la guerra in Vietnam, un viceammiraglio della marina statunitense detenuto per più di sette anni in una prigione nordvietnamita notò una tendenza sorprendente tra i suoi compagni di cella. Alcuni sopravvivevano a condizioni di vita tremende, altri no. Quelli che non ce la facevano di solito erano i più ottimisti del gruppo. In seguito quel viceammiraglio, James Stockdale, avrebbe detto al saggista ed economista Jim Collins, “erano quelli che dicevano ‘Saremo fuori entro Natale’. E poi Natale arrivava e passava… E Pasqua arrivava e passava. E poi era la volta del Ringraziamento, e poi arrivava di nuovo Natale. E loro morivano di crepacuore”.

Tra i miei conoscenti ho notato una versione meno tetra di questo schema nell’ultimo anno e mezzo, mentre il covid-19 si trasformava lentamente da disagio momentaneo a nuovo modo di vivere. Quelli che hanno avuto più difficoltà sono stati gli ottimisti che continuavano a predire un ritorno alla normalità per poi restare delusi di fronte al trascinarsi della pandemia. Alcune delle persone che se la sono cavata meglio erano assolutamente pessimiste riguardo il mondo esterno, ma piuttosto che badare a ciò che accadeva fuori si sono concentrate su quello che avrebbero potuto fare per resistere.

Esiste una parola per indicare la convinzione di poter rendere le cose migliori senza distorcere la realtà: non è l’ottimismo, ma la speranza. Come ha scoperto Stockdale, e come ho scoperto anche io in un modo meno drammatico durante la pandemia, l’ottimismo spesso non è il modo migliore per accrescere il proprio benessere. Le ricerche dimostrano che la speranza è una forza molto più potente. Possiamo tutti migliorare sotto questo aspetto mentre cerchiamo di riprenderci dalla pandemia, e beneficiare per il resto della nostra vita di questa nostra nuova capacità.

Insieme ma non per forza

Le persone tendono a usare le parole speranza e ottimismo come sinonimi, ma questo non è corretto. In un saggio del 2004 pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology, due psicologi hanno usato i dati di un sondaggio per analizzare i due concetti. Hanno stabilito che “la speranza si concentra in modo più diretto sul raggiungimento personale di obiettivi specifici mentre l’ottimismo si concentra in senso più ampio sulla qualità attesa di più generali sviluppi futuri”. In altri termini, l’ottimismo è la convinzione che le cose alla fine andranno bene; la speranza non fa questo genere di supposizioni, ma è piuttosto la convinzione che si possa agire per migliorare le cose in un modo o nell’altro.