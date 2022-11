Senza timore di essere smentito posso affermare che quasi tutti gli esseri umani perseguono due obiettivi nella loro carriera professionale: il successo e la felicità. Le persone vogliono da un lato ottenere un buon livello di stabilità finanziaria e il dovuto riconoscimento per i loro risultati, sperimentare il massimo piacere possibile in ambito lavorativo, e diventare di conseguenza più felici. Sono aspirazioni ragionevoli, ma spesso possono sembrare eccessive. Per questo motivo molti individui, soprattutto quelli più ambiziosi e solerti, semplificano l’equazione in modo apparentemente logico: ricercano il successo nella convinzione che sia l’anticamera della felicità.

Ma si tratta di un ragionamento errato. Rincorrere il successo ha un costo levato e spesso può compromettere il raggiungimento della felicità, come può senz’altro confermare una nutrita schiera di lavoratori stacanovisti, soli e sfiancati.

Questo non significa che siamo necessariamente costretti a scegliere tra il successo e la felicità. Raggiungere entrambi è possibile. Ma per farlo è necessario invertire il processo: anziché cercare di ottenere il successo e sperare che porti alla felicità, è meglio cominciare dalla ricerca della felicità, che sicuramente porterà anche un aumento del successo lavorativo.

Oltre il salario

In generale il successo e le felicità presentano una correlazione positiva, come dimostrano molti studi sulla forza lavoro. Per esempio le aziende incluse nella lista delle “Migliori cento società per cui lavorare”, pubblicata dalla rivista Forbes, hanno registrato in media una crescita del 14 per cento annuo nel prezzo delle azioni dal 1998 al 2005, contro una media del 6 per cento per il mercato in generale. Come indicano i dati di Gallup, i settori di attività che rientrano nel 99º percentile per i livelli di coinvolgimento di dipendenti (una situazione in cui i dipendenti si sentono ascoltati, rispettati, intellettualmente stimolati e hanno un collega come migliore amico), ottengono risultati più alti del 73 per cento rispetto alla media aziendale e e del 78 per cento rispetto alla media del settore.

Da questa correlazione molti ricavano un rapporto di causa-effetto: il successo porta la felicità. Nella mia esperienza ho scoperto che di solito le persone credono che un aumento del salario, specialmente se consistente, avrà un effetto importante e duraturo sulla propria soddisfazione al lavoro. Ma i dati raccontano una storia diversa. I grandi aumenti salariali hanno un effetto limitato e transitorio sul benessere. Nel 2017 alcuni ricercatori hanno analizzato il salario e il grado di soddisfazione professionale (su una scala da 0-10) di circa 35mila lavoratori tedeschi in un arco di tempo di diversi anni. Lo studio ha riscontrato che la previsione di un aumento salariale del 100 per cento aveva incrementato la soddisfazione professionale di un quarto di punto nell’anno precedente alla promozione. L’effettivo aumento dello stipendio aveva poi generato un ulteriore incremento di un quinto di punto. Tuttavia, dopo quattro anni dall’aumento, il miglioramento della soddisfazione professionale era sceso in totale a meno di un quinto di punto.