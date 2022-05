Ah, l’America! La terra dei liberi e la patria dei coraggiosi politici repubblicani che vogliono costringere le donne a fare figli ma non vogliono fare niente per assicurarsi che quei bambini abbiano di che nutrirsi. Gli Stati Uniti stanno sperimentando una penuria di latte artificiale (formula) a livello nazionale. La situazione è tragica: in Tennessee due bambini sono finiti in ospedale perché i loro genitori non sono riusciti a trovare il latte artificiale di cui avevano bisogno. New York ha dichiarato lo stato di emergenza e l’esercito degli Stati Uniti ha cominciato a trasportare in aereo forniture dall’Europa (l’hanno chiamata Operation fly formula).

La folla degli antiabortisti sta per caso facendo tutto il possibile per risolvere il problema? Macché. Quasi 200 repubblicani hanno di recente votato contro una proposta di legge che avrebbe fornito 28 milioni di dollari in aiuti alla Food and drug administration per alleviare la scarsità delle forniture. Nove repubblicani si sono inoltre opposti a una proposta di legge grazie alla quale i genitori a basso reddito avrebbero potuto accedere più facilmente al latte artificiale grazie a un programma governativo. Tutto molto tipico, in realtà. “Per la vita”, ve lo ricordate, significa stare dalla parte dei non nati. Quando poi nascono e cominciano ad aver davvero bisogno di cose, restano da soli. Si rimbocchino pure le loro manichine e andare!

La scarsità di latte artificiale non è uno spiacevole problema di filiera come tanti. I bambini non possono cominciare a mangiare cibi solidi prima di aver compiuto come minimo quattro mesi; se non c’è latte artificiale, non puoi dare a tuo figlio un panino al bacon. Né puoi “allattare al seno e basta” così, dall’oggi al domani, come ha suggerito qualcuno. Bette Midler ha twittato: “Provate ad allattare al seno! È gratis ed è disponibile quando serve”. Eric Sammons, direttore della rivista cattolica Crisis, ha twittato: “Direi che la speranza è che questo sia un campanello di allarme che ci induca a diventare più autosufficienti. Dio ha letteralmente progettato le madri perché possano nutrire i loro bambini”.

Un campanello d’allarme

Scusa, dio, ma il tuo progetto ha dei gravi problemi: ti suggerisco di tornare al tavolo da disegno. Forse potresti aggiungere un piccolo bottone da spingere quando vuoi che esca il latte? Questo sarebbe molto più facile rispetto alla configurazione attuale. L’allattamento al seno sarà anche “naturale”, ma per molte donne non è assolutamente facile. Non è qualcosa di cui siamo disposte a parlare abbastanza; anzi, prima della mia personale incursione nella genitorialità non avevo assolutamente idea di quanto tempo richieda e di quanto possa essere difficile l’allattamento al seno.