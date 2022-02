Pochi mesi dopo, nell’aprile del 1960, il vicesegretario di stato di Eisenhower per gli affari interamericani, Lestor Mallory, presentò un memorandum su cosa fare di Fidel Castro dopo la fine dei gloriosi giorni della brutale dittatura sostenuta dagli Stati Uniti a Cuba. Fatto significativo, la primissima “considerazione saliente” elencata nel memorandum è che “la maggioranza dei cubani sostiene Castro”. Con buona pace della storica insistenza di Washington sulla “democrazia” come obiettivo dei cambi di regime.

Sessant’anni fa, il 7 febbraio 1962, entrò in vigore un “embargo su tutto il commercio con Cuba” sotto la supervisione del presidente di allora, John F. Kennedy, che si era premurato di procurarsi, per uso personale, non meno di 1.200 sigari cubani. Continua a essere l’embargo più esteso mai imposto dagli Stati Uniti a qualsiasi paese, e all’epoca includeva il divieto di commerciare qualsiasi tipo di medicine e cibo.

In effetti Cuba è ormai da 60 anni sottoposta all’embargo degli Stati Uniti, e i prodotti di base sono difficili da trovare. E questo è solo un aspetto della politica statunitense, tuttora in corso, che mira a rendere la vita dei cubani un inferno. Anche se i tanti esuli cubani di destra e i loro fanatici alleati come Mary Anastasia O’Grady del Wall Street Journal preferiscono insistere sul fatto che non c’è “nessun blocco”, la realtà è molto diversa.

Mentre mi preparavo a viaggiare dal Messico a Cuba all’inizio di febbraio, per un soggiorno di un mese, un amico cubano all’Avana mi ha mandato un messaggio con alcuni consigli. Se hai bisogno di cose come latte e caffè, mi diceva, assicurati di portartele da casa.

Rancori imperialistici Il penultimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto 243 nuove sanzioni alla piccola isola, e ha inoltre eliminato il divieto, per i cittadini statunitensi, di citare in giudizio aziende e individui stranieri per l’utilizzo di ex proprietà degli Stati Uniti a Cuba che erano state nazionalizzate dal governo cubano dopo la rivoluzione del 1959. I rancori imperialistici sono duri a morire.

Come è normale per questo genere di questioni, gli schieramenti opposti hanno visto da una parte 184 nazioni e dall’altra i soli Stati Uniti e Israele, un altro paese a cui piace credere che persone assediate e immobilizzate siano colpevoli per la situazione in cui si trovano.

Nella sua spiegazione ufficiale in difesa del voto degli Stati Uniti all’assemblea generale, il coordinatore politico della missione statunitense all’Onu, Rodney Hunter, ha descritto le sanzioni come “una serie di strumenti nel nostro più ampio sforzo nei confronti di Cuba, volto a far progredire la democrazia e a promuovere il rispetto dei diritti umani”, e ha incoraggiato l’assemblea “a sostenere il popolo cubano nel suo tentativo di determinare il proprio futuro”.

A dire il vero, impedire alle persone di acquistare alimenti necessari, medicine e altri beni di prima necessità non è la prima cosa che viene in mente quando qualcuno parla di “rispetto dei diritti umani”. Ma a quanto pare l’unico “futuro” democratico per Cuba è, come sempre, quello che secondo gli Stati Uniti il popolo cubano dovrebbe desiderare.

Un governo non impeccabile

Un’analisi molto più sensata della situazione a Cuba è apparsa subito dopo il voto dell’Onu, sotto forma di un articolo apparso su The Nation firmato dall’attore e attivista americano Danny Glover, che ha incolpato l’embargo degli Stati Uniti per la carenza di milioni di siringhe a Cuba nel bel mezzo di una pandemia: “Nessuna azienda vuole impantanarsi nelle complicate procedure bancarie e di licenze che il governo statunitense impone sulle transazioni con Cuba”.

La verità è che gli Stati Uniti hanno posto così tante restrizioni onerose su Cuba – e trasformato il commercio in un mal di testa colossale, con ripercussioni legali e finanziarie potenzialmente enormi – che il tutto sembra tutt’altro che “professionale e discreto”.

Qui all’Avana gli alimenti di base e altri prodotti essenziali sono clamorosamente assenti. Il latte è un lusso assoluto e il caffè è scarso (io stessa me ne sarei portata volentieri un po’, se i bravi ragazzi della compagnia aerea messicana Viva Aerobus non me l’avessero fatto lasciare sul pavimento dell’aeroporto di Città del Messico, come punizione per aver violato il limite di peso del mio bagaglio).

Niente di tutto questo, naturalmente, è detto per sostenere che il governo cubano sia impeccabile. Ma i suoi attuali difetti devono necessariamente essere analizzati in un contesto di asfissia economica operata da parte della superpotenza globale. Come hanno sostenuto molti osservatori quando si dice che lo stato cubano usa l’embargo come capro espiatorio per la sua cattiva gestione: perché non annullarlo, una volta per tutte, togliendo ogni scusa allo stato?