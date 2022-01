Una nazione boicottata è una nazione sull’orlo della resa. Applica questo rimedio economico, pacifico, silenzioso, letale, e non ci sarà bisogno della forza. È un terribile rimedio. Non costa una vita fuori dalla nazione boicottata, ma esercita una tale pressione che, a mio giudizio, nessuna nazione moderna può resistervi.

Nessuno ha espresso meglio la crudeltà, la fredda violenza insita nelle sanzioni economiche quanto queste frasi pronunciate dal presidente statunitense Woodrow Wilson nel Coliseum di Indianapolis il 4 settembre 1919: le sanzioni sono un “rimedio letale” che “non uccide fuori dalla nazione boicottata”, cioè che uccide solo lì.

Le parole di Wilson ci ricordano che – nonostante alcuni illustri precedenti, su cui torneremo tra poco – il metodo delle sanzioni si è imposto come pratica corrente di politica internazionale solo nel ventesimo secolo, per dilagare poi nei primi due decenni del ventunesimo. La Società delle Nazioni, nata nel 1920 dal trattato di Versailles su impulso proprio di Wilson, contemplava nell’articolo 16 del suo statuto la possibilità di imporre sanzioni ai paesi che non ne avessero osservato le regole, cioè ingiungeva di “rompere immediatamente tutte le relazioni commerciali o finanziarie, e proibire ogni rapporto fra i loro nazionali e quelli dello stato in rottura di patto e far cessare ogni comunicazione commerciale o personale tra i nazionali di questo stato e quelli di ogni altro stato, che faccia parte o no della Società”.

Le prime sanzioni che la Società delle Nazioni impose furono contro l’Italia nel 1935, quando il regime fascista invase l’Etiopia (nel 1937 l’Italia uscì dalla Società delle Nazioni). Sanzioni furono comminate anche al Giappone nel 1940-1941. Nel 1950 il dipartimento del tesoro statunitense creò l’Office of foreign assets control (Ofac). Nel 1956 la crisi di Suez – quando Francia, Inghilterra e Israele volevano intervenire per bloccare la nazionalizzazione del canale da parte del presidente egiziano Nasser – fu risolta dagli Stati Uniti impedendo all’Inghilterra di usare le riserve depositate presso il Fondo monetario internazionale per difendere la sterlina. L’embargo contro Cuba del 1962 fu l’esempio più classico di come gli Stati Uniti usarono le sanzioni nella guerra fredda contro il blocco sovietico. Ma l’uso e abuso delle sanzioni esplose dopo il crollo dell’Unione Sovietica (il primo a farne le spese fu il dittatore iracheno Saddam Hussein).

Ma Wilson ci ricorda anche che le sanzioni sono un atto di guerra, economica sì, ma pur sempre guerra. Questo vuol dire che il moltiplicarsi delle sanzioni e dei paesi sanzionati implica il moltiplicarsi delle guerre economiche. E in questi decenni il metodo delle sanzioni è stato applicato sempre più spesso contro sempre più paesi da parte di sempre più potenze, sub-potenze, sub-sub-potenze. Naturalmente la potenza sanzionatrice per eccellenza sono gli Stati Uniti. Secondo un rapporto del dipartimento del tesoro, dal 2000 al 2021 le sanzioni imposte da Washington sono cresciute del 933 per cento: da 912 sanzioni attive nel 2000 a ben 9.421 nel 2021.