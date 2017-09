L’assemblea generale dell’Onu ha gli occhi puntati sull’Europa

Il mondo è riunito a New York. Come capita a ogni apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni unite, i presidenti, primi ministri o ministri degli esteri di tutti i paesi del mondo si ritrovano all’interno della loro organizzazione comune, l’Onu. Ma mai prima d’ora c’era stata tanta incertezza sulla scena internazionale.

Ci sono stati momenti di maggiore tensione, ma anche durante la crisi cubana del 1962, con la minaccia di un’apocalisse nucleare, la situazione era chiara, mentre oggi non lo è.

Non sappiamo cosa vuole fare Donald Trump, e probabilmente non lo sa nemmeno lui. Non sappiamo se il presidente americano vuole rompere con le limitazioni del multilateralismo e delle regole dell’Onu e concedere piena libertà di movimento agli Stati Uniti. Tutte le sue dichiarazioni e tutto ciò che rappresenta lasciano pensare che sia così, ma quando si trova con le spalle al muro ed è il momento di agire in modo deciso ignorando gli avvertimenti dei diplomatici, dei militari, del congresso degli alleati e dei suoi collaboratori, Trump continua a smorzare la sua posizione, per poi rifarsi a colpi di tweet vendicativi.

Parole molto attese

Forse capiremo dove vuole andare Trump dopo il suo discorso del 19 settembre davanti all’Assemblea generale, ma non è detto che voglia abbandonare l’ambiguità sulla Corea del Nord, la Cina, la Russia, la Siria e tutte le altre crisi in corso.

Ascolteremo l’uomo più potente del mondo, ma gli sguardi di molti saranno rivolti verso un uomo molto più giovane, il presidente francese Emmanuel Macron, che pronuncerà anche lui il suo primo discorso davanti all’Assemblea generale.