Un momento decisivo per la democrazia algerina

La notizia era appena arrivata che già qualcuno gridava vittoria mentre altri parlavano di strumentalizzazione. Bouteflika rinuncia a ripresentarsi, dicevano i primi, perché la piazza ha vinto e gli ha impedito un quinto mandato. Ingenui, rispondevano i secondi, le elezioni presidenziali sono state annullate e il mandato è stato prolungato al di fuori della costituzione. Nel frattempo questo presidente impotente e muto rimane al suo posto finché il regime non gli avrà trovato un successore.

“Il vincitore è il regime”, concludevano i secondi, ma in realtà tutti si sbagliano, perché in Algeria nessuno ha ancora vinto o perduto. Sottoposto a una pressione popolare contro cui non poteva granché, il governo ha fatto qualche concessione rinunciando alla farsa di un’elezione la cui falsità era sempre più insopportabile.

Non si tratta di una piccola concessione e segna un cambiamento nei rapporti di forze favorevole alla piazza, ma nel frattempo è evidente che i dirigenti algerini non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla loro rendita e cercano di guadagnare tempo. I manifestanti hanno segnato un punto a loro favore ma il potere arretra solo per consolidare meglio le proprie posizioni. Non è la fine della partita, ma solo l’inizio. In ogni modo complimenti a questo popolo per essere riuscito a imporsi con la sua maturità politica e complimenti agli uomini al potere per aver scelto di prendere tempo anziché sparare.

Né fanatismo né presidenti a vita

Adesso tutto dipenderà dalla reazione popolare, ma che cosa vi dicono questi volti? Che cosa vi ricordano questi giovani, ragazzi e ragazze, che manifestano ancora una volta per le strade algerine più numerosi che mai?

Non si può ignorare l’evidenza. Con la bellezza della loro speranza, con la tranquillità del loro coraggio e con la legittimità della loro causa, sono in tutto e per tutto simili ai giovani iraniani della rivoluzione verde del 2009, ai giovani turchi di Gezi park del 2013, ai giovani tunisini, egiziani, siriani, yemeniti, libici che avevano manifestato per sfidare lo status quo nel 2011 durante le primavere arabe.

Algeri nel 2019 mostra lo stesso rifiuto della violenza di quello visto nel 2009, nel 2011 e nel 2013, la stessa insolenza e soprattutto la stessa esigenza di libertà, di rispetto, di democrazia, di stato di diritto e non di teocrazia. Le conclusioni che possiamo trarne possono essere però di tutt’altro segno.

Alcuni diranno che l’Algeria va verso delle divisioni come in Siria o verso una dittatura terribile come quella del maresciallo Al Sisi in Egitto. Altri invece, più attenti alle differenze nazionali, diranno che l’Algeria ha giù vissuto queste tragedie con la repressione delle manifestazioni democratiche del 1988 e con il decennio sanguinoso che ne era seguito e che nessun algerino vuole rivivere, che difficili compromessi saranno fatti ad Algeri e che l’annuncio dell’11 marzo è il primo passo in questa direzione.

Si vedrà, in ogni modo la certezza è che le giovani generazioni del mondo musulmano non vogliono più né il fanatismo religioso né dei presidenti a vita, che i giovani costituiscono la schiacciante maggioranza della popolazione di questi paesi, che la biologia vuole che i manifestanti di questi ultimi dieci anni saranno al potere tra 20 o più anni e che l’islam sarà completamente diverso.