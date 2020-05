Nel bel mezzo della pandemia di covid-19, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha deciso di far sprofondare il paese in una crisi politica. Il 16 aprile ha destituito il ministro della salute, Luiz Mandetta, anche se era apprezzato dall’opinione pubblica. E il 24 aprile ha spinto alle dimissioni anche il ministro della giustizia Sérgio Moro, il più popolare del governo, noto per aver condotto da magistrato l’inchiesta anticorruzione lava jato, che ha portato alla condanna di alcuni ex presidenti latinoamericani. Le dimissioni di Moro, accompagnate da un messaggio in televisione, sono state la notizia principale insieme all’aumento delle vittime della pandemia. Dall’inizio dell’emergenza Bolsonaro ha sottovalutato gli effetti del covid-19. Quando ha cacciato Mandetta, il 76 per cento degli intervistati dall’istituto di sondaggi Atlas ha disapprovato. Ora lo scontro con uno dei personaggi più amati dalla destra ha scatenato un acceso dibattito pubblico.

Si avvicinano tempi difficili per Bolsonaro. Moro aveva minacciato di abbandonare il governo se Maurício Valeixo, il suo braccio destro a capo della polizia federale, fosse stato rimpiazzato. Il presidente ha destituito Valeixo il 24 aprile, e Moro ha mantenuto la parola. Il giorno stesso ha convocato una conferenza stampa in cui annunciava le sue dimissioni, aggiungendo che Bolsonaro stava facendo pressioni per avere accesso a rapporti dell’intelligence e agli atti delle inchieste in corso. Secondo Moro, il presidente ha cercato d’interferire nelle inchieste aperte contro tre dei suoi figli: l’assessore Carlos Bolsonaro, il deputato Eduardo Bolsonaro (entrambi accusati di aver diffuso notizie false) e il senatore Flávio Bolsonaro (per i legami con i paramilitari di Rio de Janeiro).