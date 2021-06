“Alla fine dell’estate non ci arriviamo” scrive un amico in una chat collettiva in cui il desiderio di ricominciare come se tutto non fosse stato viene sfiancato dal caldo e dall’abulia di una stagione che mai come quest’anno genera le stesse ansie di rinnovamento del capodanno: dove andate, cosa fate, come state. Gli rispondo che è un bel titolo, buono per Franco 126, e invece mi sbaglio. Qualche ora dopo questo messaggio, sentirò la canzone perfetta per questa sensazione di loop e città esausta. Si chiama Spano, è di Spano, e anche l’album s’intitola così, in un minimalismo ripetitivo che si addice bene all’eleganza stordita del disco.