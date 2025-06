Sono un ragazzo queer in coppia aperta e ho una domanda stupida. Ho cominciato da poco a frequentare una persona, è carina e mi piace la sua compagnia, però si mette un sacco di profumo e la cosa sta intaccando il mio desiderio di averci rapporti fisici. Non la conosco bene, e finora la direzione è stata al massimo quella di un’amicizia con qualcosa in più, perciò non so bene cosa è d’obbligo e cosa no. Devo dire qualcosa o sfilarmi?

Chiedere a una persona di usare meno profumo è come chiederle di usare meno cocaina: reagirà mettendosi sulla difensiva, negherà di usarne troppo e ti accuserà di essere tu quello che ha un problema. Perciò, a meno che non si tratti di qualcuno con cui speri di avviare una storia seria – e non mi sembra il tuo caso – non ne vale la pena.

***

Mi serve una ragazza nella mia vita.

In bocca al lupo.

***

È eticamente scorretto bloccare in via preventiva su Grindr quelli con cui so che non vorrei mai scopare?

Un uomo va su Grindr perché in quel momento è alla ricerca di culi o cazzi, e se tu non vuoi mettergli a disposizione i tuoi ibloccandolo gli fai un favore, perché gli liberi più spazio sulla schermata per culi e cazzi disponibili.

***

Che libro raccomanderesti a una persona che ha appena cominciato a esplorare il rapporto tra dom e sub?

Raccomanderei Playing well with others di Lee Harrington e Mollena Williams, entrambi volumi di The funny dom’s guide to kink di The Funny Dom, seguito da The new topping book e The new bottoming book di Dossie Easton e Janet Hardy. Potresti anche seguire Lina “Ask a Sub” Dune, che conduce un podcast e ha una newsletter (dove puoi trovare le sue fantastiche rubriche di consigli), e Alesandra di Dom-Sub Living, che pubblica blog e meme, e tiene corsi sui rapporti dom-sub.

***

Sono un (quasi? ex?) etero in una città a maggioranza democratica del Texas. Sei anni fa mi è venuta la malattia di Peyronie, che ha contribuito alla fine del mio matrimonio. È stato difficile – cure a base di xiaflex, un ematoma che viene solo al 3 per cento dei pazienti, una visita al pronto soccorso, ritardi vari – ma alla fine mi sono fatto operare e nel giro di un mese, dopo un check up, mi hanno dato l’ok per riprendere l’attività sessuale. Da allora, però, la mia sessualità e i miei kink cambiano quotidianamente. Un giorno sono le latine, un altro le ragazze minute. Finché un femboy alto un metro e cinquantacinque non mi ha scritto su Reddit chiedendo di farmi da sub. Dove trovo questi ragazzi (adulti) bassi ed effeminati a cui piacciono i daddy? Oggi sento di poter essere finalmente sincero sulle mie voglie e necessità, senza vergogna.

Su internet puoi incontrare un sacco di gente che si dichiara femboy di un metro e cinquanta – intasano Reddit, le app di rimorchio, sono addirittura su Instagram a riparare auto e su Twitter a forgiare spade – e magari alcuni di quelli su Reddit e sulle app sono effettivamente chi dicono di essere, e gli va di incontrarsi con un daddy bono, ma è probabile che altri siano omaccioni di un metro e ottantasette o donne cis di un metro e cinquantasette che fantasticano di essere femboy e non vogliono incontrarsi con te nella vita reale.