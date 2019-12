Contro il mito dell’uomo forte serve una repubblica europea

E se gli Italiani avessero delle buone ragioni per desiderare l’uomo forte? Il rapporto annuale del Censis pubblicato il 6 dicembre, secondo cui quasi un cittadino su due (48 per cento) sarebbe in favore di una soluzione radicale per fronteggiare i problemi del paese, ha legittimamente suscitato scalpore.

Eppure non fa che confermare una tendenza evidenziata dal risultato delle ultime elezioni europee e dai recenti sondaggi: l’estrema destra rappresenta stabilmente più del 40 per cento dell’elettorato e il leader della Lega Matteo Salvini (l’uomo dei “pieni poteri”) e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sono ormai i politici più popolari, preceduti solo dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Soprattutto, il dato del 48 per cento corrisponde a una realtà che la maggior parte degli osservatori e dei rappresentanti politici non vuole affrontare, e cioè che le democrazie europee sono in una profonda crisi, e forse in modo irrimediabile.

Non basta cercare di evitare la questione guardando nel dettaglio il rapporto Censis, che nota che l’aspirazione all’uomo forte trova consensi soprattutto tra le persone meno istruite (62 per cento). E ancora meno cercare di rassicurarsi come Ernesto Galli della Loggia dalle colonne del Corriere della Sera, secondo il quale “la voglia dell’uomo forte, rivelata dai dati del Censis, più che un desiderio di soluzioni dittatoriali o comunque contrarie alla democrazia liberale, testimonia sostanzialmente altro: un’insoddisfazione radicale per il pessimo funzionamento del paese”.