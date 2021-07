Un’overdose di ottimi o grandi film. È quello che si rischia anche quest’anno dopo la già eccellente edizione del 2019 del festival di Cannes. Annullata l’edizione del 2020 a causa della pandemia, la Croisette ha riaperto quest’anno, non a maggio ma a luglio. Può sembrare strano, ma in verità ai nuovi titoli se ne aggiungono diversi altri che sono stati tenuti bloccati dalle rispettive produzioni perché la passerella di Cannes porta maggiori benefici. E questo è vero per lavori piccoli ma anche grandi, come nel caso di Benedetta, il nuovo film di Paul Verhoeven, prodotto come il precedente Elle dal francese Saïd Ben Saïd, e di Memoria, del tailandese Apichatpong Weerasethakul, regista quasi sconosciuto in Italia ma in realtà autore di primo piano e già vincitore della Palma d’oro con Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti, che ritroviamo qui in trasferta in Colombia in compagnia di Tilda Swinton.

Tanto che le sezioni Concorso, Un certain regard, Cannes classics, le Proiezioni speciali e il Fuori concorso – dove figura tra gli altri Todd Haynes con Velvet undergound – sono state affiancate da nuove altre come Cannes première che, oltre al nostro Marco Bellocchio con Marx può aspettare, accoglie autori come il grande regista sudcoreano Hong Sang-soo, con In front of your face, e la britannica Andrea Arnold con Cow, una regista che amiamo molto ma purtroppo ancora troppo poco nota malgrado sia stata lanciata dalla Mostra veneziana e nonostante nel 2016 abbia presentato in concorso a Cannes American honey, una sarabanda piena di ritmo ed empatia verso l’America giovanile povera, vitale quanto messa ai margini. E questo solo per stare ai titoli e alle sezioni della selezione ufficiale, cioè senza contare sezioni parallele come la Quinzaine des réalisateurs, per il secondo anno diretta dall’italiano Paolo Moretti, la Semaine de la critique, l’Acid, sezione più recente ma sempre più agguerrita.

In passerella

E poi la consueta sfilata di registi, tra cui Bong Jong Hoo vincitore della Palma d’oro nella precedente edizione con Parasite – la prima volta per un film della Corea del Sud –, che incontrerà il pubblico, così come Oliver Stone che presenterà il documentario JFK revisited: through the looking glass sui documenti recentemente declassificati riguardo all’assassinio del presidente Kennedy, o Jodie Foster, attrice e regista ancora oggi troppo poco apprezzata e premiata con la Palma alla carriera. Inoltre, sono attesi diversi film italiani: oltre a Nanni Moretti, unico italiano in concorso con Tre piani, e al già citato film-confessione di Bellocchio, la Quinzaine presenterà Futura, il documentario sugli adolescenti italiani firmato a tre da Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher, A Chiara, l’attesa chiusura al femminile della trilogia su Gioia Tauro di Jonas Carpignano, e Re granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis che esordiscono nella fiction. Infine, la Settimana della critica presenta Piccolo corpo di Laura Samani.

Grandi titoli o titoli intriganti quindi, almeno sulla carta.

La cerimonia d’apertura è stata lo specchio della giuria, che ha un presidente nero, Spike Lee, molte più donne tra attrici e registe, e un regista brasiliano, Kleber Mendonça Filho, già coautore con Juliano Dornelles dello straordinario Bacurau, presentato in concorso e anche premiato nella scorsa edizione, ma purtroppo rimasto inedito in Italia.