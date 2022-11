I film Marvel sono in gran parte dei film-giocattolo senz’anima e senza ricerca, soprattutto da un punto di vista visivo, inteso in senso ampio, dalla regia alla fotografia. Sono esteticamente poco interessanti, prima di tutto perché spesso non hanno un vero regista, cioè un talento che domina sugli altri. Sono all’opposto delle produzioni Warner, che attraggono anche un pubblico adulto, con i vari cicli dedicati ai personaggi di Batman, Joker e così via (ci siamo soffermati a lungo sul bel The Batman di Matt Reeves). Il perché di questa scelta è un mistero, perché va in parte contro le logiche commerciali e priva le produzioni Marvel di una parte consistente di spettatori.

È il caso anche di Black Panther. Wakanda forever, ora in sala, diretto e cosceneggiato da Ryan Coogler, come il precedente Black Panther del 2018. A dire il vero, tra i film Marvel recenti è uno dei migliori. Tutto sommato è godibile, non mancano le buone idee di sceneggiatura né i brevi momenti di suggestione. Non c’è, però, la messa in scena, la visione. Eppure le occasioni non mancherebbero. Per esempio, quando il personaggio di Namor il Sub-mariner (interpretato da Tenoch Huerta) emerge solitario dalle acque, nella notte, davanti alla regina del Wakanda, non c’è nulla di davvero mai visto che affiori dal pelo dell’acqua, nulla che inquieti veramente o che rimandi all’inconscio più profondo per far emergere qualcosa di altrettanto profondo. Non c’è la meraviglia, fosse anche per il fascino dell’oscurità. Come, per esempio, riesce a fare straordinariamente Jordan Peele nel suo splendido Nope, un film che suscita un’intensa fascinazione, dove la messa in scena è sempre portatrice di una visione potente e di significati profondi.