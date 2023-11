Qui. Ma qui dove? Nel tempo o nello spazio? Nel presente, nel passato o nel futuro? E di quali (non) luoghi? L’abitare, che si tratti di architetture o spazi urbani, ricorre spesso nella storia del fumetto, fin dalle sue origini. Tuttavia, oggi è sinonimo di alienazione e disorientamento dell’essere umano. Mettendo in evidenza il lavoro sorprendente e rigoroso di sette autrici ed autori europei, ecco il tema, originale e stimolante, indagato dalla prima edizione di Ad occhi aperti. Disegnare il contemporaneo, festival di fumetto ed illustrazione di Bologna che raccoglie l’eredità di BilBolBul. Con l’edizione del 2021 BilBolBul aveva terminato il suo percorso, ma in quindici anni era riuscita ad aprire nuove prospettive sulle frontiere più estreme del fumetto, molto spesso vicine ad altre forme d’espressione, in modo particolare all’arte contemporanea.

Qui? Come abitare oggi? è il titolo scelto dall’associazione culturale Hamelin, che lavora da decenni sul territorio per costruire un percorso pedagogico-educativo sull’immagine e già ideatrice di BilBolBul. Bisogna sottolineare il punto interrogativo dopo “Qui”. Perché con le opere degli artisti esposti e gli incontri a cui hanno partecipato – insieme ad autori ed esperti – è esplorato qualcosa di molto importante e profondo, cioè l’assenza totale di una linea d’orizzonte, intesa come un’idea di futuro vivibile per il genere umano. Poiché la questione è proprio quella di ritrovare una profondità di sguardo – come sembra indicare, tra le altre cose, il nome del festival – l’oggetto d’indagine è quindi grande, anche rispetto a quanto esplicitato nel volume che accompagna le esposizioni, dalle implicazioni sia sociologiche sia filosofiche profonde: “Quali sono le forme di disorientamento nel nostro modo di rapportarci con lo spazio esterno e come le si può raccontare? Può esistere ancora una relazione tra io e luogo? O piuttosto il luogo esiste senza l’io, senza di noi?”.

Temi come lo spaesamento crescente, la perdita progressiva di ogni punto di riferimento e quella dell’identità dei luoghi, la loro dilagante omologazione e uniformità, la dismissione e l’impoverimento delle aree industriali diventate delle terre di nessuno che lasciano intravedere un mondo sempre più barbaro – sopratutto nel paesaggio padano – sono al centro di molti fumetti d’autore italiano degli ultimi vent’anni. E qui basta pensare ad autori come Marco Corona (Bestiario padano, Coconino press 2003) o Andrea Bruno (Sabato tregua, Canicola 2009, ma è un po’ vero per tutta la sua opera), due perfetti esempi di quella palude padana perenne, di quella provincia uniforme e immobile che da metafora dell’Italia è diventata planetaria: la circolarità di un eterno presente dal quale non si esce mai. Ma per Ad occhi aperti sono stati scelti autrici ed autori il cui lavoro esprime un salto di qualità ulteriore: la rappresentazione di uno sfasamento, di una spaccatura radicale tra l’io e la realtà, tra l’essere e il concreto, che passa per le forme dell’abitare.