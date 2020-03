Bob Dylan, Murder most foul

“Era un giorno buio a Dallas, nel novembre 1963. Un giorno segnato dall’infamia. Il presidente Kennedy era su di giri, era una buona giornata per vivere e una buona giornata per morire”. Comincia così, con un attacco da manuale, il nuovo brano di Bob Dylan, pubblicato a sorpresa nella notte tra il 26 e il 27 marzo. S’intitola Murder must foul (L’omicidio più disgustoso, sembra una citazione dell’Amleto di Shakespeare) e dura 17 minuti. È il pezzo più lungo che abbia mai pubblicato ed è il primo inedito che fa ascoltare al pubblico negli ultimi otto anni.

Murder must foul parla dell’assassinio del presidente statunitense John F. Kennedy, avvenuto a Dallas nel 1963. Parte da lì, ma poi si trasforma in una carrellata di nomi, date, indirizzi, titoli di canzoni e dettagli che fotografano in bianco e nero gli anni anni sessanta negli Stati Uniti, il periodo nel quale Bob Dylan diventò una star internazionale della musica, in cui passò dall’essere l’eroe folk dei diritti civili all’inventore del moderno folk rock.

Il fatto che Dylan abbia deciso di pubblicare Murder most foul in questi giorni, nel pieno della pandemia globale di Covid-19, potrebbe essere una coincidenza, ma è probabile che non la sia. Il messaggio del cantautore di Duluth sembra essere: era dai tempi dell’omicidio Kennedy che non mi capitava di vivere un evento così scioccante. Non voglio neanche pensare al fatto che potrebbe essere un commiato dal suo pubblico perché sta male, ma la cosa non risulta a nessuno al momento. Consiglio comunque di ascoltare il brano con il testo a fronte, altrimenti ci si perde.

Come spesso capita con alcune grandi canzoni – quelle che superano i confini della musica e invadono quelli della letteratura, della storia e della geografia – non si sa bene da dove cominciare per analizzare Murder must foul. È materia per storici e antropologi, non solo per musicologi. Servirebbe una riflessione di Alessandro Portelli, forse la persona più adatta in Italia a spiegare il nuovo pezzo del cantautore statunitense.

Qui, più umilmente, si possono far notare un paio di cose: la voce di Dylan, tornata in forma come non la era da tempo (ma non è chiaro quando sia stato registrato il pezzo, potrebbe anche avere dieci anni o più), il piano e gli archi che guidano il brano (non c’è traccia di chitarra) e l’uso postmoderno (viene da dire quasi tarantiniano) delle citazioni, soprattutto nella seconda parte, quando la vicenda di Kennedy resta sullo sfondo e il pezzo diventa sempre più autobiografico.

Dylan si rivolge a Wolfman Jack, storico disc jokey statunitense morto nel 1995 e comparso anche in American graffiti, e gli chiede di suonargli delle cose da ascoltare “nella mia lunga Cadillac nera”: i Beatles, Marilyn Monroe, Woody Allen, gli Who, John Lee Hooker, il brano tradizionale St. James Infirmary (citato anche nella Peste di Camus), Etta James, Charlie Parker, i Queen, Beethoven e non solo. Nell’elencare tutte queste cose la voce di Dylan si fa sempre più dolce ed è difficile non commuoversi almeno un po’. Ed entrano nel brano altri eventi della storia statunitense, come il massacro di Tulsa.

Murder most foul è un dono che Bob Dylan ha fatto al mondo in un momento difficile, fatto con una dolcezza inedita (quando ha twittato il link ha scritto: “Saluti ai miei fan e follower con gratitudine per tutto il vostro supporto e lealtà nel corso degli anni”). È un pezzo struggente, ma nella sua malinconia si nasconde una grande forza catartica. Ed è una sorpresa che nel 2020, a 58 anni dal suo esordio, il cantautore di Duluth sia ancora capace di condividere canzoni così profonde e ispirate. Del genio di Dylan si è scritto e detto tanto, prima e dopo il premio Nobel. Diventa ogni volta più difficile aggiungere qualcosa di significativo. Meglio goderselo e basta.