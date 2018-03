Nicolas Jaar in incognito ha fatto un grande album

Against all logic, This old house is all I have

Diavolo d’un Nicolas Jaar. Non è passato neanche troppo tempo da quando ho parlato di lui nelle canzoni del weekend che ora mi costringe a ridargli spazio. Il musicista cileno statunitense ha appena pubblicato un album con lo pseudonimo A.A.L (Against All Logic), che raccoglie diversi brani registrati tra il 2012 e il 2017 (e infatti s’intitola 2012-2017).

Il nuovo lavoro di Jaar è una raccolta di brani più ballabili del solito. È il suo disco house, in un certo senso. Ci sono dentro suoni provenienti dal mondo del soul, del funk, della Motown e della techno. Tra i campionamenti più interessanti ci sono quello del disc jokey J.Dilla in Never dream e quello di Kanye West in Such a bad way.

Questo è uno dei migliori dischi di musica elettronica usciti nella prima parte del 2018. Il brano iniziale del disco, This old house is all I have, campiona The warning talk (part II), un brano del 1970 del compositore statunitense David Axelrod, e mette subito uno standard alto.