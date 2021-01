Madlib e Four Tet, Hopprock

Questa è una storia di perseveranza. È la storia di un disco che, se fosse per il suo autore, lo statunitense Madlib, probabilmente non esisterebbe. Ma invece esiste eccome, grazie alla testardaggine di un altro musicista, il britannico Four Tet, che ha convinto Madlib a registrarlo, vincendo la sua ritrosia a fare un disco solista, abituato com’è a produrre basi per gli altri e a lavorare soprattutto nell’ombra. Negli ultimi due anni Four Tet si è fatto inviare da Madlib idee, loop, frammenti sonori e li ha messi insieme con pazienza, facendo il produttore. Sono amici i due, altrimenti Madlib non avrebbe mai lasciato che qualcuno mettesse mano alla sua musica in questo modo.

Sound ancestors è un album completamente strumentale, in bilico tra hip hop ed elettronica, un inno all’arte del campionamento e alla figura del produttore, l’architetto sonoro che si nasconde dietro tanti dischi rap e che a volte è più importante dell’mc, ma non si prende mai i meriti. L’album è una perfetta dimostrazione del talento di Madlib, che tra i tanti meriti ha avuto quello di tirare fuori il meglio da Mf Doom, eccezionale rapper morto nei mesi scorsi a soli 49 anni, grazie al progetto Madvillain.

L’assenza di parti cantate in Sound ancestors fa apprezzare meglio il suo lavoro sulle fonti sonore originali (gli antenati citati nel titolo, appunto). In questo ricorda Shades of blue, l’album del 2003 nel quale Madlib pescava dagli archivi dell’etichetta jazz Blue Note. Il singolo Road of the lonely ones campiona gli Ethics, gruppo soul di Philadelphia degli anni sessanta, mentre Dirtknock innesta il rap su un brano post-punk degli Young Marble Giants. Forse però il pezzo migliore di tutti è Hopprock, dove un bastone della pioggia, un violoncello, una marimba e una segreteria telefonica aprono la strada a taglienti riff di chitarra e percussioni frammentate.

Altrove si vira verso la musica etnica, la psichedelia anni settanta e perfino il jazz. Insomma, dentro Sound ancestors c’è una piccola enciclopedia di suoni, solo apparentemente caotica. Four Tet ha perseverato, Madlib ha ceduto, e insieme ci hanno regalato un disco notevole.