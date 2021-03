Caro bibliopatologo,

mi vergogno un po’ a scriverti questa cosa, ma ho bisogno del tuo aiuto. Sono una lettrice accanita, ma non riesco a leggere niente che sia a tema Shoah: non ho mai letto per intero il Diario di Anna Frank, non ho mai letto Se questo è un uomo o La tregua di Primo Levi. Ogni volta che penso ai metri percorsi dai prigionieri nei campi di concentramento, al destino a cui sono andati incontro e a tutta la crudeltà di quel periodo, ho un attacco di pianto. La verità è che non ce la faccio, esattamente come Nanni Moretti in Caos calmo, quando diceva che non aveva il coraggio di guardare le scarpe e gli occhiali conservati ad Auschwitz. Ecco, a me manca il coraggio di affrontare tutto quel dolore. Non ci riesco. Mi sento male. Che posso fare?

–Eleonora

Cara Eleonora,

rispondere alla tua domanda non è facile, e infatti son qui che scrivo e cancello, scrivo e cancello. Come la giro, avverto sempre una nota stonata: o mi sembra di suonare fastidiosamente pedagogico, o inutilmente vibrante, o sospettamente tortuoso. Forse in questo c’è già in nuce una parte della tua risposta: parlando di Shoah abbiamo tutti paura di sbagliare, di usare una parola fuori posto, futile, incongrua; sappiamo che ci sono modi appropriati e inappropriati di parlarne, così come di raccontarne la storia e di reagire emotivamente a questi racconti.