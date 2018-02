Il servizio sanitario pubblico è una risorsa da difendere

Hunt ha risposto con un tweet in cui, pur dicendosi in disaccordo con alcune delle opinioni dei manifestanti, sostiene che “nessuno di loro vuole vivere in un sistema [come quello degli Stati Uniti] nel quale 28 milioni di persone non hanno copertura… Sono fiero di appartenere al paese che ha inventato la copertura universale, dove tutti ricevono cure indipendentemente dal loro conto in banca”.

“I democratici sostengono la copertura sanitaria pubblica [negli Stati Uniti] mentre migliaia di persone stanno marciando nel Regno Unito perché il loro sistema è quasi al verde e non funziona”, ha twittato Trump . La cosa ha messo in imbarazzo la premier britannica, la conservatrice Theresa May, la quale cerca di evitare di criticare Trump e ha quindi lasciato che fosse il suo ministro della sanità, Jeremy Hunt, a rispondere.

Tutto è cominciato, come accade spesso di questi tempi, con un tweet di Donald Trump. Frustrato dalla sua incapacità di affossare l’Obamacare, l’estensione della copertura medica statale negli Stati Uniti, Trump se l’è presa con una manifestazione contro la riduzione dei fondi del Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), che si è svolta a Londra il 3 febbraio, per scagliarsi contro l’idea generale di sanità universale finanziata con le tasse e fornita gratuitamente ai cittadini.

Qualsiasi altro paese sviluppato possiede un sistema sanitario pubblico. In uno studio condotto su undici paesi dallo statunitense The Commonwealth fund e pubblicato la scorsa estate, gli Stati Uniti sono risultati ultimi in termini di sicurezza, accessibilità economica ed efficienza. Il contrasto è particolarmente acuto nelle differenze tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Gli statunitensi spendono pro capite il doppio dei britannici per la salute. La spesa per i servizi sanitari equivale a un impressionante 17,2 per cento del pil statunitense, contro il 9,7 per cento di quello britannico. Eppure il sistema britannico garantisce risultati migliori: l’aspettativa di vita alla nascita è di quasi tre anni superiore nel Regno Unito (81,4 anni rispetto ai 78,8 negli Stati Uniti).

A onor del vero, non è solo l’Nhs a permettere ai britannici di vivere più a lungo. Sono anche meno obesi degli statunitensi (il 23 per cento degli adulti britannici ha un indice di massa corporea di oltre il 30 per cento, negli Stati Uniti sono il 32 per cento). Il tasso di omicidi negli Stati Uniti è cinque volte superiore a quello del Regno Unito. Ma anche se la durata della vita media fosse identica nei due paesi, gli statunitensi pagherebbero comunque il doppio per gli stessi risultati.

L’esempio dell’India

La realtà è che non esiste alcun dibattito: la copertura sanitaria pubblica è meglio. Dal momento che metà delle immense spese sanitarie degli Stati Uniti va ad aziende orientate al profitto come le assicurazioni, esiste una lobby potente e incredibilmente ricca che lotta per tenere viva la controversia pubblico-privato negli Stati Uniti. Altrove, anche in paesi molto poveri, non c’è alcun dibattito. Come in India, per esempio.

Questo paese, che da poco ha superato la Cina diventando il paese più popoloso del mondo, è ancora relativamente povero (anche se la sua economia cresce oggi a un ritmo di oltre il 7 per cento annuo). Il 1 febbraio, il ministro delle finanze Arun Jaitley ha annunciato una nuova iniziativa governativa che fornirà ai cento milioni di famiglie più povere (circa mezzo miliardo di persone) fino a 7.800 dollari all’anno per coprire le spese di ricovero in ospedale in caso di gravi malattie.