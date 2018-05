Come salvare la democrazia, quando il lavoro non c’è

Se un modello non funziona, è meglio cercare di ripararlo o comprarne uno nuovo? Nel settore della tecnologia, sempre più spesso la risposta è comprarne uno nuovo. I negozi specializzati nella riparazione di computer stanno scomparendo. Se il portatile non funziona, tanto vale sbarazzarsene. Ma ciò che va bene per la tecnologia non è necessariamente adatto alla politica.

Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all’interno dell’economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ne sono altre.

Alle presidenziali dell’anno scorso un terzo degli elettori francesi ha votato per Marine Le Pen, una fascista ripulita. Alle elezioni tedesche di settembre un ottavo dell’elettorato ha votato per Alternative für Deutschland (Afd, Alternativa per la Germania), un partito la cui ala più estrema è chiaramente neonazista e che oggi guida l’opposizione al Bundestag, il parlamento tedesco. Il mese scorso, in Italia, i due partiti che hanno ottenuto il maggior successo alle elezioni sono entrambi guidati da agitatori populisti. Per non parlare della Brexit nel Regno Unito. I temi che hanno dominato la retorica populista sono stati il razzismo, il nazionalismo, l’ostilità nei confronti degli immigrati – e il lavoro.

Disoccupazione di massa

Durante la campagna elettorale Trump non ha sostanzialmente parlato d’altro: gli immigrati rubano il lavoro, gli imprenditori americani paladini del libero mercato esportano i posti di lavoro, gli stranieri stanno rubando la merenda all’America. Abbasso il libero mercato! Prima l’America! Eccetera eccetera (una piccola precisazione: Donald Trump non è un repubblicano. Donald Trump è un populista).

Trump non sa molto, ma una cosa importante la sa di certo: viviamo in un’epoca segnata dalla disoccupazione di massa e nessuno sembra essersene accorto. Come ha sottolineato il presidente statunitense all’indomani della vittoria alle primarie in New Hampshire nel febbraio 2016, “non credete ai numeri falsi che vi propinano. Parlano di disoccupazione al 4,9 o 5 per cento. La percentuale reale è probabilmente del 28, 29 o addirittura del 35 per cento. Di recente ho sentito parlare del 42 per cento”.

La disoccupazione non è sicuramente al 42 per cento, ma nemmeno al 4,1 per cento (dato ufficiale attuale negli Stati Uniti). Secondo Men without work di Nicholas Eberstadt, il reale tasso di disoccupazione tra gli uomini americani nel pieno dell’età lavorativa (24-55 anni), compresi tutti quelli che non sono conteggiati perché hanno smesso di cercare lavoro, è del 17 per cento.