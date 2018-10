Il futuro incerto del pianeta Terra

Oggi conosciamo abbastanza bene questi fattori e i dati sono piuttosto incoraggianti. In media nasce una stella all’anno, la maggior parte ha dei pianeti e circa una stella su cinque ha nel suo sistema uno o più pianeti che presentano acqua sulla superficie. Significa che probabilmente solo nella nostra galassia ci sono circa cento miliardi di pianeti in grado di ospitare la vita. Ma questo è solo un punto di partenza.

Sui valori degli altri fattori dell’equazione di Drake si sa tuttora poco. Adam Frank vuole sapere quante civiltà non umane sono esistite, ovunque, nell’universo, e i due fattori che gli preme conoscere sono: la frazione di pianeti potenzialmente in grado di ospitare la vita in cui effettivamente essa si sta sviluppando; la proporzione di questi pianeti in cui può svilupparsi una forma di vita intelligente.

Come ha scritto Douglas Adams nel suo romanzo Guida galattica per autostoppisti : “Lo spazio è vasto. Veramente vasto. Non riuscireste mai a credere quanto enormemente, incredibilmente, spaventosamente vasto esso sia”.

Il punto che Adam Frank ha recentemente espresso nel suo libro Light of the stars: alien worlds and the fate of the Earth è che debbano per forza esserci molte “esociviltà”. Per quanto pessimistiche possano essere le previsioni, resta comunque elevata la probabilità di trovare forme di vita intelligente su altri pianeti.

Magari i pianeti dove si sono sviluppate forme di vita intelligente non saranno miliardi e neppure milioni, ma se anche solo un pianeta su un miliardo di miliardi di quelli in grado di ospitare la vita avesse mai dato origine a una civiltà, ce ne sarebbero comunque diecimila. È un dato considerevole per un campione statistico, e quello che a Frank interessa è capire quante di queste civiltà se la sarebbero cavata di fronte alla dicotomia energia-ambiente.

Frank non ha bisogno di conoscere nello specifico queste esociviltà. Tutto quello che gli serve sapere è che tutte le civiltà usano grandi quantità di energia, e che per una civiltà “tecnologicamente giovane” come la nostra c’è un numero limitato di modi di procurarsela.

Modelli di estinzione

Ci sono i carburanti fossili, se il tuo pianeta ha avuto un periodo carbonifero, oppure in caso contrario solo biomateriali infiammabili. Ci sono acqua, vento e maree; energia solare, geotermica e nucleare. Tutto qui. L’uso di energia comporta sempre la produzione di scarti, ma in certi casi si producono meno calore, anidride carbonica e sostanze tossiche.

Quindi, create combinazioni diverse di queste fonti di energia, inseritele nei vostri modelli sperimentali variando anche le condizioni dei pianeti (alcuni pianeti sono più vicini ai loro Soli, altri molto lontani) e fate elaborare al vostro computer qualche migliaio di modelli.

Il risultato sarà che molti di questi modelli prevederanno una crescita incontrollata della popolazione, seguita a breve distanza dall’aumento della pressione sull’ambiente e dalla diminuzione delle capacità del pianeta di offrire sostentamento alla propria popolazione.

A un certo punto, la popolazione preoccupata passa a fonti di energia con meno conseguenze per l’ambiente. Tanti muoiono (fino al 70 per cento), ma dopo qualche tempo la situazione si stabilizza e la civiltà sopravvive.