Il professor Tulio de Oliveira, lo scienziato di Durban a capo delle ricerche per capire la nuova variante, ha sottolineato come il Sudafrica sia stato “molto trasparente per ciò che concerne l’informazione scientifica… Il mondo dovrebbe sostenere il Sudafrica e l’Africa intera e non discriminarla o isolarla”. Figuriamoci!

A quel punto i paesi ricchi del nord globale hanno immediatamente chiuso i cancelli in faccia ai viaggiatori provenienti dal Sudafrica e da altri nove paesi della regione. Non è nemmeno chiaro se la nuova variante sia emersa proprio qui, ma tanto che importa?

Discriminata e isolata Lo stesso giorno una squadra diversa in Sudafrica ha caricato i genomi di sette campioni di covid con le stesse mutazioni sospette nella proteina spike che il virus usa per infettare le cellule umane. Nel giro di poche ore gli scienziati di tutto il mondo erano in grado di studiare quei genomi sul web e in 72 ore l’Oms ha dichiarato che siamo di fronte a una quinta “variante preoccupante”.

La nuova variante omicron del covid-19 è stata scoperta e segnalata da scienziati in Sudafrica e in Botswana , i soli paesi dell’Africa meridionale dove sono presenti competenze e risorse per sequenziare il genoma del virus.

Da dove cominciamo? Forse dal fatto che non esiste un paese chiamato Africa. Per esempio, di fatto non c’è penuria di vaccini in Sudafrica, un paese semisviluppato in cui il problema principale è la riluttanza a vaccinarsi. L’accesso a internet è molto alto e la diffidenza nei confronti delle autorità lo è ancora di più, perciò solo il 27 per cento del sudafricani sono pienamente vaccinati.

È quello che si potrebbe definire il problema dello “zotico digitale”, condiviso da paesi sviluppati come la Russia (dove solo il 43 per cento della popolazione è vaccinata con doppia dose) e la Germania (68 per cento), oltre che dai sostenitori di Trump negli Stati Uniti (50 per cento circa).

I cinici potrebbero dire che il problema si risolve da solo. Come ha dichiarato il ministro della salute tedesco uscente Jens Spahn, “probabilmente alla fine di quest’inverno quasi tutti in Germania saranno vaccinati, guariti o morti”. Ma il problema non è solo locale.

Il rischio che emergano nuove varianti esiste anche nei paesi ricchi, dove il virus del covid ha ancora un’ampia circolazione. Nella maggior parte dei paesi africani e nei paesi più poveri dell’Asia il rischio è molto alto e continuerà a esserlo, perché non si riesce ad avere una quantità sufficiente di vaccini. A un anno di distanza da quando sono diventati disponibili i primi vaccini, solo il 6 per cento degli africani è vaccinato con doppia dose.

Punizioni impulsive

Entro la fine di questo mese (dicembre) nel mondo saranno stati prodotti dodici miliardi di dosi di vaccino, una quantità più che sufficiente per vaccinare tutti gli esseri umani di età superiore ai 18 anni. La loro fornitura sta però avvenendo soprattutto in base al prezzo, perciò nei paesi più ricchi si stanno vaccinando gli scolari e gli adulti stanno ricevendo una terza dose, mentre nel sud globale diversi miliardi di adulti non hanno ancora ricevuto una prima dose.

In effetti, in una prospettiva di lungo periodo i ricchi stanno alimentando un serbatoio di nuove varianti potenzialmente devastanti nei paesi più poveri per potersi sentire più sicuri nel breve periodo. Tutti sanno che la ricchezza tende a rendere le persone grette e disinteressate al benessere degli altri. Meno noto è che tende a renderle anche stupide.