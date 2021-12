Le ultime elezioni a Hong Kong si erano svolte nel novembre del 2019 , prima della pandemia, mentre ancora si manifestava per le strade. Erano elezioni distrettuali, e, con circa il 75 per cento di affluenza alle urne, 17 dei 18 distretti erano andati a candidati favorevoli alla democrazia che avevano dichiarato di sostenere i manifestanti e le loro richieste. Solo il distretto rurale dove abito io è rimasto in mani filogovernative.

Dovevano tenersi l’anno scorso, ma sono state posticipate a causa della pandemia. La sosta ha dato anche il tempo di fare piazza pulita: la maggior parte dei partiti d’opposizione si è dovuta sciogliere , tanti dei loro sostenitori sono in prigione, compresi i politici più carismatici arrestati con l’accusa di tentata sovversione per aver partecipato, nel 2020, alle primarie con cui si dava ai cittadini la possibilità di scegliere l’ordine di preferenza dei candidati, e puntare dunque a un massimo di candidati vincenti. L’esistenza di una strategia messa a punto per vincere le elezioni è stata definita dal governo come un atto sovversivo, dal momento che cercare di vincere le elezioni, se si fa parte dell’opposizione, è paragonabile a un piano per rovesciare il governo.

Ma quasi tutti i candidati eletti nel 2019 a suffragio universale sono stati “squalificati” (Dq, la sigla indica chi è stato estromesso dalle autorità per motivi politici). Gli eletti hanno dovuto prestare un giuramento un po’ bislacco, dal momento che erano le autorità stesse a decidere se la solenne dichiarazione di voler rispettare la costituzione di Hong Kong e di essere patriottici fosse pronunciata in modo sincero e credibile oppure no. Di conseguenza, nei distretti ora non ci sono più molti consiglieri, dato che quelli squalificati non sono stati sostituiti.

E ora alle elezioni si presenta un numero sparuto di candidati: girando per la città ne ho visti cinque o sei, anche se so che ce ne sono di più. Ma sono tutti e solo candidati che si propongono con la stessa piattaforma: sostenere il governo. Certo ci sono volti nuovi, giovani provenienti dai principali partiti filogovernativi a cui è stato chiesto di candidarsi. Per la strada si vedono manifesti elettorali, in tv ci sono dibattiti, ma tra persone che vogliono tutte la stessa cosa (sostenere il governo) e che cercano di presentarsi come coloro che, malgrado tutto (anche se non si esprimono così), si batteranno per i diritti della gente comune. Anche se non hanno idea di quali siano le reali esigenze.

Edward Leung, uno dei candidati del maggior partito filogovernativo, il Dab (il nome intero è Democratic alliance for the betterment and progress of Hong Kong, quindi tutti dicono Dab per fare prima), parlando delle esigenze di trasporto di Hong Kong che non possono più essere accantonate ha dichiarato di essersi “da sempre” battuto affinché il quartiere di Sai Wan Ho avesse una stazione della metropolitana. Questa esiste dal 1985, ma Leung doveva essere troppo impegnato a battersi per ottenerla per rendersene conto. Una simile gaffe magari in un altro contesto gli sarebbe costata di più, ma nel clima attuale (i sostenitori del governo si candidano senza oppositori) battersi per una stazione della metropolitana che già esiste da quasi quarant’anni sembra quasi appropriato.

Schede bianche e astensioni illegali

Il governo però ci tiene molto a far vedere che le elezioni sono legittime come quelle del 2019, e mentre i sondaggi prelettorali mostrano che in pochi hanno voglia di andare a votare per eleggere la metà di un parlamento con candidati tutti dello stesso orientamento politico (l’altra metà è eletta dai voti dei settori economici, per cui c’è ancor meno competizione) è stato dichiarato illegale esortare a votare scheda bianca o astenersi.

Il governo dunque ha scritto lettere ai giornali stranieri che hanno pubblicato editoriali in cui dicono che le elezioni che si avvicinano non hanno senso – specificando che incitare a non votare è un crimine anche fuori Hong Kong, e che sarebbero state prese le misure necessarie (senza specificare quali).